Locatelli in Molise: il Ministro incontra pazienti, ricercatori e associazioni

Il 24 luglio il Ministro per le Disabilità visita Montaquila e Pozzilli: dialogo con pazienti, operatori e realtà del Terzo Settore

REGIONE – Giornata intensa in Molise per il Ministro per le Disabilità Alessandra Locatelli, attesa giovedì 24 luglio per una serie di incontri istituzionali e sociali dedicati al mondo della disabilità e della ricerca. Il programma prende il via alle ore 10:00 con la visita all’Istituto Salubritas di Montaquila, dove il Ministro incontrerà pazienti, familiari e operatori sanitari, in un momento di ascolto e confronto sulle esigenze delle persone con disabilità.

Alle 11:30, Locatelli si sposterà a Pozzilli, presso il Parco Tecnologico IRCCS Neuromed, centro d’eccellenza per la ricerca neuroscientifica. Qui visiterà le strutture e incontrerà i ricercatori impegnati nello sviluppo di soluzioni innovative per la salute e l’inclusione.

A seguire, alle 12:00, nell’Auditorium Marc Verstraete del Neuromed, si terrà un incontro pubblico con associazioni, cooperative sociali e rappresentanti istituzionali. Tra i presenti: il Presidente della Regione Francesco Roberti, il Sindaco di Pozzilli Giacomo Del Corpo, il Direttore Generale ASREM Giovanni Di Santo, la Consigliera regionale Stefania Passarelli e l’eurodeputato Aldo Patriciello. L’incontro sarà moderato dal Presidente della Fondazione Neuromed Mario Pietracupa.

Alle ore 14 infine Light lunch con i ragazzi e gli operatori del CMR di Sant’Agata de’ Goti per il progetto Viaggi.Amo.

L’obiettivo della visita è rafforzare la rete tra istituzioni, ricerca e Terzo Settore, promuovendo una cultura della prossimità, dell’inclusione e della collaborazione. Un segnale forte di attenzione verso il territorio e le sue realtà più attive nel campo del sociale.