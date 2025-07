Molise su Rai 1: lo chef Rufo porta in tavola il territorio

Lo chef Stefano Rufo porta il Molise su Rai 1 con ricette locali e prodotti tipici. Un viaggio culinario tra tradizione e creatività

CASTELNUOVO AL VOLTURNO – Il Molise ha conquistato la scena nazionale grazie alla partecipazione dello chef Stefano Rufo, titolare della Locanda Belvedere di Castelnuovo al Volturno, alla trasmissione Camper su Rai 1. Nell’appuntamento in diretta del 22 luglio, Rufo ha raccontato il territorio molisano attraverso piatti autentici, preparati esclusivamente con ingredienti provenienti da aziende locali.

Un momento di grande visibilità per la regione, che ha saputo unire eccellenze gastronomiche e identità culturale in un racconto televisivo coinvolgente. L’iniziativa, frutto della collaborazione tra produttori e professionisti del territorio, ha messo in luce la ricchezza della cucina molisana e il valore della filiera corta.