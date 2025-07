Molise, al via EDO: formazione digitale gratuita per chi cerca lavoro

Parte in Molise il progetto EDO: 56 moduli online per rafforzare le competenze digitali e migliorare l’occupabilità. Attestato finale incluso

CAMPOBASSO – Con il lancio nazionale del progetto EDO – Educazione Digitale per l’Occupazione, anche la Regione Molise rinnova il proprio impegno a favore dell’inclusione digitale e dell’occupabilità, garantendo a persone disoccupate o in transizione lavorativa l’accesso a competenze digitali di base, sempre più strategiche per affrontare le sfide del mercato del lavoro.

EDO è il percorso di formazione digitale gratuito e certificato, promosso dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in collaborazione con il Dipartimento per la Trasformazione Digitale della Presidenza del Consiglio dei Ministri e realizzato in sinergia con tutte le Regioni.

A partire dal 19 maggio scorso, le cittadine e i cittadini selezionati nell’ambito del Programma GOL stanno ricevendo un invito tramite sms o e-mail per accedere a una piattaforma e-learning che propone 56 moduli interattivi, articolati in quattro aree di competenza digitale. Al termine di almeno 16 ore di formazione, e previo superamento del test finale, sarà rilasciata un’attestazione regionale ufficiale da allegare al proprio curriculum vitae.

Con EDO, la Regione Molise rafforza il proprio impegno nelle politiche attive del lavoro, integrando le misure di orientamento, accompagnamento e inserimento lavorativo con un’offerta formativa flessibile, inclusiva e rispondente ai fabbisogni digitali delle imprese.

L’obiettivo consiste nel potenziare l’occupabilità e ridurre il divario digitale che ancora ostacola la piena partecipazione al mercato del lavoro.

Il progetto prevede inoltre un sistema innovativo di monitoraggio che integra i dati regionali

con quelli nazionali, per valutare con precisione l’efficacia del percorso e favorire il miglioramento continuo dei servizi per il lavoro.

“La Regione Molise, sostiene l’intervento nazionale con il coinvolgimento dell’Agenzia Regionale Molise Lavoro, dei Centri per l’Impiego regionali e con il supporto tecnico di Sviluppo Lavoro Italia. La piattaforma EDO rappresenta un ulteriore strumento a favore dei target svantaggiati e funzionale a garantire l’innalzamento delle competenze digitali, in un contesto di continua evoluzione del mercato del lavoro in cui le conoscenze digitali rappresentano un elemento imprescindibile”.

Per maggiori informazioni è possibile consultare

• il sito dell’URP online (https://urponline.lavoro.gov) e

• il portale regionale dedicato al Programma GOL

https://www.regione.molise.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/19269

o rivolgersi ai Centri per l’Impiego di appartenenza.