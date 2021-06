VINCHIATURO (CB) – Anche il cantautore molisano Luigi Farinaccio si esibirà domenica 20 giugno a Vinchiaturo, nell’ambito della “Festa della Musica 2021”. Dopo un anno in cui il mondo della musica si è fermato, questo primo evento live in Molise non può che essere il pretesto per la ripartenza, senza abbassare la guardia.

La manifestazione è organizzata dall’associazione “Molise Live”, inizierà alle ore 16.30 ed è patrocinata dal Comune di Vinchiaturo e dalla Pro Loco.