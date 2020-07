M5S Isernia, disponibile la bozza del programma elettorale 2021-2026

ISERNIA – Dal 24 luglio è disponibile online la bozza del Programma elettorale del MoVimento5 Stelle Isernia per il quinquennio 2021-2026. Nel blog del MoVimento 5 Stelle Isernia (http://www.isernia5stelle.it) e sulla pagina facebook ufficiale (https://www.facebook.com/MoVimento5StelleIS) i Cittadini potranno trovare quanto elaborato dal gruppo di lavoro ristretto e avranno in questo modo la possibilità di offrire ulteriori contributi e idee oppure indicare ulteriori progetti e temi da inserire e prendere in considerazione.

Nelle prossime settimane la bozza del programma elettorale sarà a disposizione anche durante gli appuntamenti in piazza già programmati e presso l’InfoPoint di via Molise n.9 ad Isernia.

“D’ora in avanti ci sarà bisogno del contributo di chiunque voglia partecipare attivamente: intendiamo offrire una costante opportunità di dialogo e di confronto, per ascoltare e recepire le istanze che potranno essere inserite nel programma amministrativo della Città. Assistiamo continuamente ai balletti sui nomi di ipotetici candidati Sindaci ma nulla che riguardi i reali interessi della Città: rinnoviamo, quindi, il nostro invito a partecipare sia ai singoli Cittadini sia ai Comitati, alle Associazioni, alle rappresentanze di categoria, al fine di costruire un percorso condiviso e dare una prospettiva di concreto sviluppo per gli anni a venire” si legge nella nota del MoVimento5 Stelle Isernia.