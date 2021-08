Magie d’Estate, spettacolo di illusionismo a Termoli: ecco quando

TERMOLI – Per una serata totalmente magica per la gioia di grandi e bambini, uno spettacolo d’illusionismo che gira l’Italia e che il prossimo 21 agosto farà tappa a Termoli presso il Teatro Verde. Giochi di prestigio, illusionismo e tanto divertimento da illusionisti provenienti da varie parti d’Italia uniti per un unico scopo, il divertimento e lo stupore del proprio pubblico.

Da un coordinamento del Club Magico Molisano e quello Abruzzese, con il Patrocinio del Comune di Termoli, la collaborazione con la Proloco di Termoli e la LGM Production, la regia e presentazione affidata a Ivo Farinaccia, noto illusionista abruzzese, ideatore e costruttore di tantissimi numeri d’illusionismo usati anche da grandi artisti nel Mondo, collaboratore di riviste del settore, maestro d’arte che ha lanciato tanti nomi illustri del settore.

Non mancherà lo spazio dedicato ai più piccoli con il conosciutissimo duo del Mago Peppe e Checco, un’icona indiscutibile nel settore che non mancherà di stupirvi e divertirvi nello stesso tempo.

Dalla scuderia del Club Magico Molisano, una giovane promessa (termolese), Andrea Geminiano, che in poco tempo fa già parlare di se anche in concorsi e tv. Dalla Campania, I Borealis, presentazione brillante di un numero presentato a Italian’s Go Talent. Per gli amanti dei numeri al limite del paranormale ci sarà il conosciutissimo Luca Menichelli che tenterà un numero sopranaturale.

Per la Magia tutta al femminile, una coppia di prestigiatrici, Vanessa e Joana con un numero elegante e signorile. Ci sarà anche il mago Leon, un giovane brillante, anche lui reduce dalla nota trasmissione di Italian Go Talent. Per gli amanti del brivido, il mago Yorka (anche lui gioca in casa), con il numero presentato a Tu si que vales e che ha fatto rabbrividire i giudici, ma non mancherà di stupirvi con altri numeri da scena. Per non farvi mancare nulla e accontentare ogni gusto del pubblico, il mago Josè e le sue grandi illusioni vi intratterrà con numeri visti solo in tv, dalla “semplice” sparizione della partner alla donna tagliata in due.

Un mago per ogni gusto quindi. Un appuntamento estivo da non perdere, unico nel suo genere in Molise.

INFO E BIGLIETTI

Per non mancare all’appuntamento, si possono trovare a Termoli i biglietti invito all’info point Turistico presso La Torretta bel vedere in Via Federico II di Svevia (ingresso paese vecchio), oppure presso la tabaccheria in Via Polonia, l’attività “Elio Casa” in Via Duca degli Abruzzi, “La Vida” in Via dei Palissandri 8.

Sulla pagina ufficiale https://www.yorka.it/magiedestate.html tutte le info in merito o contattando il numero wapp 328.8960038.