Malore durante la partita di calcetto, 25enne grave al Neuromed

POZZILLI – Colto da malore durante una partita di calcetto un 25enne è ricoverato in gravi condizioni al Neuromed di Pozzilli (Isernia). L’episodio, stando a quanto riporta l’Ansa Molise, sarebbe accaduto qualche giorno fa.

Il giovane era in una struttura sportiva della provincia di Isernia per una partita con gli amici, quando si è sentito male in campo; i primi soccorsi gli sono stati prestati da un medico presente sul posto. E’ stato quindi trasportato in ospedale a Isernia e successivamente trasferito al Neuromed, Istituto Neurologico Mediterraneo.