Mamma Lingua in viaggio con il BiblioHub, il progetto a Campobasso

CAMPOBASSO – Lunedì 20 settembre, presso la BiblioMediaTeca Comunale di Campobasso, in via Roma, alle ore 11.00, si terrà la conferenza stampa di presentazione del progetto “Mamma Lingua in viaggio con il BiblioHub” che prevede l’arrivo a Campobasso, dal 22 settembre al 1 ottobre, della Biblioteca mobile dell’AIB, Associazione Italiana Biblioteche, in villa De Capoa, con letture per bambini e bambine 0 – 6 anni e incontri sulla letteratura per l’infanzia. L’evento è inserito nel cartellone degli appuntamenti di “Settembre in Città”, organizzato dall’assessorato alla Cultura del Comune di Campobasso.

Alla conferenza stampa parteciperà l’assessore alla Cultura, Paola Felice, insieme ai rappresentanti dell’associazione Nati Per Leggere Molise, agli operatori della BiblioMediaTeca Comunale e agli altri partner del progetto.

Molto più di un semplice bibliobus, il BiblioHUB® è un centro mobile di informazioni, cultura, tempo libero e servizi al cittadino, punto di prestito libri, e-books scaricabili con QR code, hotspot wifi, internetpoint, Gaming Zone, postazione di reference con bibliotecario, laboratorio ludico-didattico per bambini e luogo d’incontro e di socializzazione. Il mezzo è provvisto di schermi informativi, bacheche e touch screen, strumenti per la realtà virtuale, box esterno di auto-restituzione, una vetrina di bookcrossing

Il Progetto Mamma Lingua, intende promuovere la consapevolezza dell’importanza della lettura condivisa in famiglia in lingua madre (formazione, comunicazione) e fornire gli strumenti per coinvolgere le famiglie nelle attività di lettura.