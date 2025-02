CAMPOCHIARO – Nei giorni scorsi si sono svolte le attività formative, presso l’Incubatore d’Impresa di Campochiaro (CB) – Contamination Lab – Via Don G. Mucciardi, 5 – Campochiaro (CB), previste nell’ambito del Progetto AMTECH (Additive Manufacturing Technologies), cofinanziato dall’Unione Europea nell’ambito dello Strumento di Assistenza Pre-Adesione (IPA III) Interreg IPA Sud Adriatico 2021/2027 e di cui Sviluppo Italia Molise è partner.

Il Training, dal titolo “Management and Business of Additive Manufacturing Industry”, è stato progettato in collaborazione con l’Università degli Studi del Molise, che si è occupata direttamente delle attività in aula, introducendo i partecipanti, italiani e stranieri, al cambiamento del modello di business che l’applicazione della tecnologia additiva induce in diversi settori aziendali.

Durante la formazione, che si è svolta dal 10 al 13 febbraio 2025, sono stati descritti i modelli più recenti di ecosistemi di innovazione ed analizzate le relazioni in una logica collaborativa con i vari attori della catena del valore (incubatori, acceleratori, mondo accademico, ecc.). Inoltre, le attività formative hanno evidenziato come l’approccio “cluster” possa aumentare il valore aziendale e l’impatto sui processi, l’innovazione, la catena di fornitura, l’ambiente e le relazioni con la comunità.

Il calendario formativo, articolato dal 10 al 13 febbraio 2025, è stato suddiviso in diverse sessioni, sia introduttive che applicate, attraverso la collaborazione con l’Università degli Studi del Molise. I beneficiari dei risultati del Progetto, italiani e stranieri, hanno avuto la possibilità di verificare come il cambiamento del modello di business e l’applicazione della tecnologia additiva possa incidere nei processi aziendali, anche grazie alle visite guidate presso le imprese presenti nell’incubatore di Campochiaro.

L’obiettivo principale del progetto AMTECH è quello di aiutare le piccole e medie imprese in Italia, Albania e Montenegro a migliorare le proprie competenze e conoscenze nella tecnologia di produzione additiva (AM). Quest’ultima può essere considerata una tecnologia di produzione avanzata che costruisce oggetti strato per strato da progetti digitali, comunemente noti come “stampa 3D”.