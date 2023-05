Mannarino, la data zero del nuovo tour sarà a Campobasso

CAMPOBASSO – A poco più di un mese dalla festa del Corpus Domini e dopo aver ufficializzato già da alcune settimane il concerto di Fabri Fibra previsto per la serata conclusiva del Festival dei Misteri di domenica 11 giugno, oggi l’assessore alla Cultura del Comune di Campobasso, Paola Felice, ha svelato il nome dell’artista che si esibirà sabato 10 giugno all’area eventi di Selva Piana, Mannarino. Il cantautore romano farà in Molise la data zero del suo nuovo tour “Corde”.

“Continuando nel solco di quanto tracciato e programmato sin dall’inizio – ha spiegato la Felice – come Amministrazione abbiamo lavorato per far sì che il Festival dei Misteri anche in questo caso, come già accaduto per Fabri Fibra, rientrasse come data di un tour nazionale e avesse anche un posto di rilevanza mediatica importante e caratterizzante. Siamo riusciti così a ottenere di ospitare nella nostra città la data zero di un evento musicale di assoluta qualità che permetterà alla platea campobassana e non solo, di assistere al live di un artista che mai prima d’ora era giunto nel nostro territorio”.

Il concerto si terrà nell’area eventi di Selva Piana. Le prevendite sono partite stamattina a mezzogiorno sulle piattaforme Ciaotickets e Ticketone oltre che nei punti vendita abituali. Il costo del biglietto è di 10 euro più un euro per i diritti di prevendita.