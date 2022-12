Mario Di Geronimo presidente provinciale di Coldiretti Isernia

ISERNIA – Mario Di Geronimo, giovane imprenditore agricolo classe 1988, Delegato regionale in carica del movimento giovanile “Coldiretti Giovani Impresa”, è il nuovo Presidente della Federazione provinciale di Isernia. Laureando in Giurisprudenza all’università “La Sapienza” di Roma, nel 2017 Di Geronimo ha recuperato i terreni di famiglia, siti in agro di Rionero Sannitico (Is), rimasti improduttivi per anni, trasformandoli in tartufaie.

Oggi la sua azienda, “GLM TARTUFI”, produce il pregiato tubero nelle varietà sia nero che bianco. Dal 2020 Di Geronimo ha affiancato alla produzione di tartufi quella di miele millefiori di alta montagna, caratterizzato dai profumi delicati dei fiori di montagna dove è immersa l’azienda. Convinto sostenitore del Km zero, il neo Presidente ha aderito a Campagna Amica ed oggi la sua azienda è presente anche all’ Agri mercato coperto di Isernia.

La vice presidenza della Federazione di Isernia è andata a Domenico Ferrante. L’elezione e’ avvenuta nella sala Congressi della Camera di Commercio ad Isernia. “Nei prossimi giorni – ha annunciato il Delegato Confederale di Coldiretti Molise, Giuseppe Spinelli – si procederà anche all’elezione del Presidente regionale, ultimo atto che riconsegnerà l’Organizzazione nelle mani dei soci imprenditori agricoli che torneranno a guidarla sul territorio”.

FEDERAZIONE PROVINCIALE COLDIRETTI ISERNIA

CONSIGLIO DIRETTIVO

Angiolillo Marianna, Berardi Antonio, Candela Fabrizio, Ferrante Domenico, Martone Anna, Mastronardi Domenico, Meo Donatello, Papa Claudio, Sciulli Stefano.

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

De Gregorio Gianfranco, Milella Alessandro, Venditti Giuseppe, Silvestri Maria Gabriella, Sciarra Andrea

COMITATO DEI PROBIVIRI

Pistilli Assunta (Presidente), Mancinelli Felice e Colicchio Igino (effettivi), Russano Antonio e Stroia Tommaso (supplenti).