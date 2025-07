Bocce: Molise juniores terzo alla Coppa Ciociara

La FIB Molise conquista il podio con la juniores ad Arce: entusiasmo, talento e un vivaio in crescita per il futuro delle bocce molisane

ARCE – La Rappresentativa juniores della FIB Molise, dopo alcuni anni di assenza, torna in campo e lo fa alla grande! Alla Coppa Ciociara, esagonale a squadre disputato ad Arce, in provincia di Frosinone, i giovani atleti molisano hanno conquistato un prestigioso terzo posto.

Un risultato che vale doppio: per il piazzamento e per il segnale che il movimento giovanile molisano è vivo, ambizioso e in crescita.

Ad accompagnare i ragazzi: il ct Antonio Di Tota, il quale ha collaborato col tecnico Gennaro Presutti per la composizione del team, e la dirigente Alessandra Palladino.

La squadra che ha ottenuto la terza posizione è stata composta da: Alfonso Iannone (Under 18) e Christian Gioia (U18) della Riccese Riccia, Marco Lattanzio (U18) e Simone Antoniani (U18) della Bocciofila AVIS Campobasso, Simone Bernardo dell’ASD Bocciofila Morgione Ripalimosani.

A vincere la competizione è stata la formazione del Lazio 2, che in finale ha battuto i ‘cugini’ del Lazio 1. Molise terzo, mettendosi alle spalle la rappresentativa di Frosinone (quarta), l’Umbria (quinta) e i padroni di casa di Arce (sesti).

“Un plauso va ai nostri ragazzi, ai tecnici e a chi lavora ogni giorno per far crescere il vivaio – il commento del Presidente della FIB Molise, Giuseppe Formato – Stiamo lavorando per il futuro delle bocce molisane e i nostri juniores, tesserati per la Bocciofila Avis Campobasso, la Riccese Riccia e il Morgione Ripalimosani, stanno maturando esperienza, entusiasmo e voglia di giocare. Siamo soddisfatti per il terzo posto e l’auspicio che sia soltanto un punto di partenza per il nostro vivaio”.