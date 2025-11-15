Molise, cordoglio per Marco Eusebio Pavan: il pilota vicino alla Protezione Civile

La Regione Molise ricorda Marco Eusebio Pavan, pilota vittima dell’incidente aereo a Casalromano. Con il suo elicottero contribuì alle attività AIB e ai soccorsi post-sisma di San Giuliano di Puglia

REGIONE – “La Regione Molise e il Servizio Regionale di Protezione Civile esprimono il più profondo cordoglio per la tragica scomparsa di Marco Eusebio Pavan, vittima dell’incidente aereo avvenuto nel territorio di Casalromano, in provincia di Mantova.

Pavan non è stato soltanto un pilota esperto e appassionato: per il Molise è stato un collaboratore prezioso, un uomo che ha messo a disposizione professionalità, mezzi e generosità in momenti cruciali della nostra storia recente.

Con il proprio elicottero ha prestato, per diversi anni, un contributo fondamentale alle attività di Antincendio Boschivo (AIB) della Protezione Civile molisana, operando con competenza e grande senso del dovere a tutela del nostro territorio.

La sua vicinanza alla nostra comunità si è manifestata in modo particolarmente significativo anche durante l’evento sismico del 2002 a San Giuliano di Puglia, quando mise immediatamente a disposizione il suo velivolo per operazioni di supporto e soccorso, contribuendo a facilitare interventi urgenti in una fase drammatica per l’intera regione.

La scomparsa di Marco Eusebio Pavan priva il Paese di un professionista serio e generoso, e il Molise di una figura che ha dimostrato negli anni una straordinaria disponibilità umana e operativa.

La Regione e la Protezione Civile del Molise si stringono attorno alla sua famiglia e ai suoi cari, partecipando con commozione al loro dolore” sono le parole di cordoglio dell’Ing. Francesco Roberti Presidente Regione Molise sulla scomparsa di Marco Eusebio Pavan.