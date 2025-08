Plauto illumina Pietrabbondante

Sabato 9 agosto “I Menecmi” in scena al Santuario Italico: la commedia degli equivoci rivive con la regia di Vincenzo Zingaro

PIETRABBODANTE – Sabato 9 agosto alle ore 18:30, il Teatro del Santuario Italico di Pietrabbondante ospiterà una delle più celebri commedie di T. M. Plauto, “I Menecmi”, con l’adattamento e la regia di Vincenzo Zingaro. Lo spettacolo è prodotto dalla Compagnia Castalia, riconosciuta come una delle più prestigiose a livello nazionale nell’allestimento di commedie classiche. L’evento è parte della rassegna estiva “Tra Antiche Mira”, un’iniziativa promossa dalla Fondazione Molise Cultura, in collaborazione con l’Assessorato alla Cultura e Turismo della Regione Molise, con l’obiettivo di valorizzare i preziosi luoghi di interesse archeologico del Molise.

“I Menecmi” è un caposaldo della drammaturgia teatrale, riconosciuto come il prototipo della commedia degli equivoci. La sua trama, incentrata sull’identità di due personaggi omonimi, ha ispirato grandi autori come Shakespeare (“La commedia degli errori”) e Goldoni (“I due gemelli veneziani”). La storia vede due gemelli, separati da bambini e con lo stesso nome, ritrovarsi involontariamente nella stessa città. Questa coincidenza scatena una serie di situazioni comiche ed esilaranti scambi di persona. Tuttavia, dietro questo divertente “gioco del doppio” si cela un significato più profondo e misterioso. La messinscena di Vincenzo Zingaro è il frutto di un lungo percorso di sperimentazione sul teatro classico che il drammaturgo e regista porta avanti da 32 anni con la Compagnia Castalia, riscuotendo un enorme successo di pubblico e critica.

Questo lavoro è stato oggetto di studi e tesi universitarie in prestigiose università italiane ed europee, e nel 2015, il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca ha organizzato una rappresentazione speciale dello spettacolo al Teatro Arcobaleno per i finalisti delle Olimpiadi di Lingue e Civiltà Classiche. L’originale adattamento di Zingaro esalta lo spirito ludico della commedia plautina e, al contempo, ne proietta il significato in una dimensione più profonda e metafisica, attraverso una rappresentazione onirica e travolgente. “I Menecmi” promette di essere uno spettacolo capace di coinvolgere un pubblico di ogni età, coniugando con maestria cultura e puro divertimento. Il cast include Piero Sarpa, Annalena Lombardi, Giovanni Ribò, Rocco Militano, Fabrizio Passerini, Laura De Angelis, Maurizio Casté. Le musiche sono di Giovanni Zappalorto, i costumi di Emiliana Di Rubbo, le scene di Vincenzo Zingaro e le luci di Giovanna Venzi.

Evento a pagamento (€ 10,00)

Biglietti su Ciaotickets https://www.ciaotickets.com/fondazione-molise-cultura o presso punti vendita autorizzati.