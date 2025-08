S.S. 2025/2026: iscrizioni chiuse, nessun ripescaggio in Eccellenza e Promozione

Il C.R. Molise ratifica i campionati regionali: tutti i club aventi diritto iscritti, definito anche il girone di Coppa Italia Dilettanti

REGIONE – Il 6 agosto 2025 si è svolto il Consiglio Direttivo del C.R. Molise, che ha ratificato le seguenti iscrizioni: – Campionati di Eccellenza e Promozione scadute il 1 agosto 2025; – Campionati di Prima Categoria, Calcio a 5 Serie C1, Under 17 “Allievi” e Under 15 “Giovanissimi” scadute il 4 agosto 2025. Con grande soddisfazione la struttura regionale della Federcalcio Lega Nazionale Dilettanti registra che relativamente ai Campionati di Eccellenza e Promozione, tutte le società aventi diritto hanno perfezionato l’iscrizione e pertanto, forse per la prima volta nella storia dell’autonomia regionale, non c’è stata necessità di procedere a ripescaggi.

Il Consiglio Direttivo ha altresì definito i gironi della Coppa Italia Dilettanti, che prenderà il via domenica 24 agosto 2025, pubblicati, unitamente agli organici, sul Comunacato Ufficiale n° 6 del C.R. Molise (molise.lnd.it). Anche per la prima categoria si è verificato lo stesso scenario, in quanto delle 32 società aventi diritto, 31 hanno regolarmente perfezionato le iscrizioni. L’unico posto che si è reso disponibile per il ripescaggio è quello della società “Difesa Grande Termoli 2016”, che ha comunicato di ritornare a svolgere solo attività di settore giovanile. La società ripescata che prenderà parte al Campionato di Prima Categoria al posto del Difesa Grande Termoli 2016 sarà l’FC Real Mignano ASD. Per i Campionati Regionali di Calcio a 5 Serie C1, Under 17 e Under 15 seguiranno successive comunicazioni.