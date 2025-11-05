Al Selecting Italy di Trieste, l’assessore Di Lucente rilancia il modello molisano per attrarre investimenti e denuncia i limiti infrastrutturali del Sud

TRIESTE – Si è conclusa oggi la seconda giornata del “Selecting Italy”, evento nazionale dedicato all’attrazione degli investimenti, che ha visto la Regione Molise tra i protagonisti. L’assessore regionale Andrea Di Lucente ha partecipato alla tavola rotonda “Attrarre investimenti nelle aree di interesse comune: Regioni a confronto”, insieme ai rappresentanti di Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio e Abruzzo.

Nel suo intervento, Di Lucente ha illustrato il modello molisano, definito “tailor made”, che punta su percorsi personalizzati per le imprese, tempi rapidi e un interlocutore unico per accompagnare ogni fase dell’investimento. “La nostra dimensione ridotta può diventare un vantaggio competitivo – ha dichiarato – offrendo soluzioni su misura e una gestione semplificata”.

Durante il confronto, l’assessore ha evidenziato le richieste più frequenti da parte delle imprese: semplificazione amministrativa, infrastrutture efficienti e strumenti di sostegno mirati. Il Molise, ha sottolineato, dispone di aree produttive pronte, basso tasso di criminalità e strutture come l’incubatore di Campochiaro, punto di riferimento per le startup innovative.

Tuttavia, Di Lucente ha anche denunciato le difficoltà legate alla viabilità e alla burocrazia: “Siamo l’unica regione senza un’autostrada che collega Tirreno e Adriatico. Questo limita fortemente la nostra capacità di attrarre investimenti”. Ha poi aggiunto che, nonostante le risorse del PNRR, la realizzazione di infrastrutture è ostacolata da vincoli territoriali e da enti che bloccano sistematicamente i progetti.