Mostre, teatro e musica in Molise l’11 aprile: da Molichrom fino al concerto di Tullio De Piscopo al Teatro Savoia di Campobasso

REGIONE – L’11 aprile in Molise presenta appuntamenti che attraversano territori, linguaggi e sensibilità diverse. Molisenews24.it ricorda che é una giornata in cui l’arte visiva continua a essere protagonista: da Mafalda, dove negli spazi di Palazzo Paoletti prosegue fino al 12 aprile la mostra fotografica Ogni cosa che respira, a Termoli, che fino al 19 aprile ospita al Castello Svevo l’esposizione di Michele Affatato. A Isernia, fino al 16 aprile, lo sguardo collettivo di Fermafè racconta il Diavolo di Tufara, mentre a Campobasso due percorsi si intrecciano: Ritorno in Molise: Storie di Resistenza, visitabile fino al 30 aprile nell’atrio della Provincia, e il ritorno di Molichrom, il Festival della Fotografia Nomade. Sempre nel capoluogo, alla Galleria Aratro dell’Unimol, prosegue fino al 6 maggio la personale Atlante della Materia di Cosetta Mastragostino.

La giornata non si esaurisce nelle sale espositive: il calendario dell’11 aprile porta con sé anche momenti di incontro e spettacolo dal vivo. A Termoli si tiene il convegno catechistico regionale La spiritualità del catechista, mentre a Campobasso il Teatro Savoia accoglie il concerto di Tullio De Piscopo, una delle icone della musica italiana. Chiudendo il cerchio, alle 21 il Teatro Risorgimento di Larino accende il sipario su I mille amori cantati di Partenope, un viaggio teatrale che intreccia mito, musica e identità.

MOSTRE

Fino al 12 aprile 2026 Mafalda, negli spazi di Palazzo Paoletti, ospita la mostra fotografica “Ogni cosa che respira”

Fino al 19 aprile il Castello Svevo di Termoli ospita la mostra di Michele Affatato

A Isernia, fino al 16 aprile, “Fermafè”, mostra fotografica collettiva dedicata al Diavolo di Tufara

Fino al 30 aprile 2026, nell’atrio del Palazzo della Provincia in via Roma 47, sarà visitabile la mostra fotografica “Ritorno in Molise: Storie di Resistenza”

Fino al 30 aprile a Campobasso torna Molichrom, il Festival della Fotografia Nomade

Fino al 6 maggio. alla Galleria Aratro dell’Unimol a Campobasso la personale “Atlante della Materia” di Cosetta Mastragostino

GLI ALTRI EVENTI DELL’11 APRILE

A Termoli il convegno catechistico regionale “La spiritualità del catechista”

Tullio De Piscopo in concerto al Teatro Savoia di Campobasso

Alle 21 al Teatro Risorgimento di Larino va in scena “I mille amori cantati di Partenope”

PROSSIMI EVENTI IN MOLISE

12 aprile

Al Teatro del Loto di Ferrazzano arriva “Mercoledì delle Ceneri”

Michele Zarrillo in concerto all’Auditorium d’Italia di Isernia

13 aprile

Al Circolo Sannitico di Campobasso Simonetta Tassinari inaugura l’anteprima di Ti racconto un libro 2026 con “La sublime arte del disordine

Al Teatro del Loto di Ferrazzano arriva “Mercoledì delle Ceneri”

14 aprile

Alla Biblioteca Comunale di Termoli Giovanni Di Lembo con il romanzo Il Principe di Danimarca

19 aprile

Torna a Campobasso Campobazar, la festa del riuso

2 maggio

Sagra dell’Amatriciana ad Acquevive

12 maggio

Gran Galà di danza dedicato a Nureyev all’Auditorium d’Italia di Isernia

18 maggio

Nomadi in concerto a Montenero di Bisaccia

23 aprile

Voglio tornare negli Anni 90 a Mirabello Sannitico

16 maggio

Festa Madonna di Bisaccia e di San Nicola di Bari a Montenero di Bisaccia

8 giugno

Geolier in concerto all’Arena del mare di Termoli

12 giugno

Sagra delle sagnitelle a Castellino nel Biferno

Negramaro in concerto a Campobasso

10 luglio

Giorgia in concerto a Termoli

23 luglio

Pooh in concerto a Campobasso

Alta Marea Festival a Termoli (fino al 25)

1 agosto

Caparezza in concerto a Campobasso

7 agosto

Delia arriva al Teatro Verde di Termoli con il “Sicilia Be2dda Tour

9 agosto

Il tour “EstaTony” di Tony Pitony fa tappa all’Arena del Mare di Termoli

19 agosto

Claudio Baglioni in concerto all’Arena del Mare di Termoli