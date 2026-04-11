Mostre, teatro e musica in Molise l’11 aprile: da Molichrom fino al concerto di Tullio De Piscopo al Teatro Savoia di Campobasso
REGIONE – L’11 aprile in Molise presenta appuntamenti che attraversano territori, linguaggi e sensibilità diverse. Molisenews24.it ricorda che é una giornata in cui l’arte visiva continua a essere protagonista: da Mafalda, dove negli spazi di Palazzo Paoletti prosegue fino al 12 aprile la mostra fotografica Ogni cosa che respira, a Termoli, che fino al 19 aprile ospita al Castello Svevo l’esposizione di Michele Affatato. A Isernia, fino al 16 aprile, lo sguardo collettivo di Fermafè racconta il Diavolo di Tufara, mentre a Campobasso due percorsi si intrecciano: Ritorno in Molise: Storie di Resistenza, visitabile fino al 30 aprile nell’atrio della Provincia, e il ritorno di Molichrom, il Festival della Fotografia Nomade. Sempre nel capoluogo, alla Galleria Aratro dell’Unimol, prosegue fino al 6 maggio la personale Atlante della Materia di Cosetta Mastragostino.
La giornata non si esaurisce nelle sale espositive: il calendario dell’11 aprile porta con sé anche momenti di incontro e spettacolo dal vivo. A Termoli si tiene il convegno catechistico regionale La spiritualità del catechista, mentre a Campobasso il Teatro Savoia accoglie il concerto di Tullio De Piscopo, una delle icone della musica italiana. Chiudendo il cerchio, alle 21 il Teatro Risorgimento di Larino accende il sipario su I mille amori cantati di Partenope, un viaggio teatrale che intreccia mito, musica e identità.
MOSTRE
Fino al 12 aprile 2026 Mafalda, negli spazi di Palazzo Paoletti, ospita la mostra fotografica “Ogni cosa che respira”
Fino al 19 aprile il Castello Svevo di Termoli ospita la mostra di Michele Affatato
A Isernia, fino al 16 aprile, “Fermafè”, mostra fotografica collettiva dedicata al Diavolo di Tufara
Fino al 30 aprile 2026, nell’atrio del Palazzo della Provincia in via Roma 47, sarà visitabile la mostra fotografica “Ritorno in Molise: Storie di Resistenza”
Fino al 30 aprile a Campobasso torna Molichrom, il Festival della Fotografia Nomade
Fino al 6 maggio. alla Galleria Aratro dell’Unimol a Campobasso la personale “Atlante della Materia” di Cosetta Mastragostino
GLI ALTRI EVENTI DELL’11 APRILE
A Termoli il convegno catechistico regionale “La spiritualità del catechista”
Tullio De Piscopo in concerto al Teatro Savoia di Campobasso
Alle 21 al Teatro Risorgimento di Larino va in scena “I mille amori cantati di Partenope”
PROSSIMI EVENTI IN MOLISE
12 aprile
Al Teatro del Loto di Ferrazzano arriva “Mercoledì delle Ceneri”
Michele Zarrillo in concerto all’Auditorium d’Italia di Isernia
13 aprile
Al Circolo Sannitico di Campobasso Simonetta Tassinari inaugura l’anteprima di Ti racconto un libro 2026 con “La sublime arte del disordine
Al Teatro del Loto di Ferrazzano arriva “Mercoledì delle Ceneri”
14 aprile
Alla Biblioteca Comunale di Termoli Giovanni Di Lembo con il romanzo Il Principe di Danimarca
19 aprile
Torna a Campobasso Campobazar, la festa del riuso
2 maggio
Sagra dell’Amatriciana ad Acquevive
12 maggio
Gran Galà di danza dedicato a Nureyev all’Auditorium d’Italia di Isernia
18 maggio
Nomadi in concerto a Montenero di Bisaccia
23 aprile
Voglio tornare negli Anni 90 a Mirabello Sannitico
16 maggio
Festa Madonna di Bisaccia e di San Nicola di Bari a Montenero di Bisaccia
8 giugno
Geolier in concerto all’Arena del mare di Termoli
12 giugno
Sagra delle sagnitelle a Castellino nel Biferno
Negramaro in concerto a Campobasso
10 luglio
Giorgia in concerto a Termoli
23 luglio
Pooh in concerto a Campobasso
Alta Marea Festival a Termoli (fino al 25)
1 agosto
Caparezza in concerto a Campobasso
7 agosto
Delia arriva al Teatro Verde di Termoli con il “Sicilia Be2dda Tour
9 agosto
Il tour “EstaTony” di Tony Pitony fa tappa all’Arena del Mare di Termoli
19 agosto