Scopri cosa fare in Molise il 12 aprile: mostre, fotografia, teatro al Loto di Ferrazzano e il concerto di Michele Zarrillo a Isernia
REGIONE – Il 12 aprile in Molise è una di quelle giornate che sembrano fatte apposta per uscire di casa senza un programma rigido, lasciandosi guidare dalla curiosità. Molisenews24.it ricorda che l’ultimo giorno utile per chi vuole raggiungere Mafalda, dove negli spazi di Palazzo Paoletti si chiude la mostra fotografica “Ogni cosa che respira”: un percorso che ha raccontato il territorio attraverso sguardi, dettagli, frammenti di vita. Ma non è l’unico addio della giornata: anche a Isernia, la collettiva “Fermafè”, dedicata al Diavolo di Tufara, si avvicina alla conclusione, offrendo ancora qualche ora per immergersi in un immaginario potente e profondamente identitario.
A Termoli, invece, il Castello Svevo continua a ospitare fino al 19 aprile la mostra di Michele Affatato, mentre a Campobasso si muove un panorama fotografico vivissimo: dal festival Molichrom, che porta in città la fotografia nomade, alla mostra “Ritorno in Molise: Storie di Resistenza” nell’atrio del Palazzo della Provincia, fino alla personale “Atlante della Materia” di Cosetta Mastragostino alla Galleria Aratro dell’Unimol, visitabile fino al 6 maggio.
E poi ci sono gli eventi dal vivo, quelli che danno ritmo alla giornata. A Ferrazzano, il Teatro del Loto accende la scena con “Mercoledì delle Ceneri”, mentre a Isernia l’Auditorium d’Italia si prepara ad accogliere il concerto di Michele Zarrillo, una delle voci più amate della musica italiana.
MOSTRE
Ultimo giorno per visitare a Mafalda, negli spazi di Palazzo Paoletti, la mostra fotografica “Ogni cosa che respira”
Fino al 19 aprile il Castello Svevo di Termoli ospita la mostra di Michele Affatato
A Isernia, fino al 16 aprile, “Fermafè”, mostra fotografica collettiva dedicata al Diavolo di Tufara
Fino al 30 aprile 2026, nell’atrio del Palazzo della Provincia in via Roma 47, sarà visitabile la mostra fotografica “Ritorno in Molise: Storie di Resistenza”
Fino al 30 aprile a Campobasso torna Molichrom, il Festival della Fotografia Nomade
Fino al 6 maggio. alla Galleria Aratro dell’Unimol a Campobasso la personale “Atlante della Materia” di Cosetta Mastragostino
GLI ALTRI EVENTI DEL 12 APRILE
Al Teatro del Loto di Ferrazzano arriva “Mercoledì delle Ceneri”
Michele Zarrillo in concerto all’Auditorium d’Italia di Isernia
PROSSIMI EVENTI IN MOLISE
13 aprile
Al Circolo Sannitico di Campobasso Simonetta Tassinari inaugura l’anteprima di Ti racconto un libro 2026 con “La sublime arte del disordine
Al Teatro del Loto di Ferrazzano arriva “Mercoledì delle Ceneri”
14 aprile
Alla Biblioteca Comunale di Termoli Giovanni Di Lembo con il romanzo Il Principe di Danimarca
19 aprile
Torna a Campobasso Campobazar, la festa del riuso
25 aprile
Fiera di Primavera a Campolieto
2 maggio
Sagra dell’Amatriciana ad Acquevive
12 maggio
Gran Galà di danza dedicato a Nureyev all’Auditorium d’Italia di Isernia
18 maggio
Nomadi in concerto a Montenero di Bisaccia
23 aprile
Voglio tornare negli Anni 90 a Mirabello Sannitico
16 maggio
Festa Madonna di Bisaccia e di San Nicola di Bari a Montenero di Bisaccia
8 giugno
Geolier in concerto all’Arena del mare di Termoli
12 giugno
Sagra delle sagnitelle a Castellino nel Biferno
Negramaro in concerto a Campobasso
10 luglio
Giorgia in concerto a Termoli
23 luglio
Pooh in concerto a Campobasso
Alta Marea Festival a Termoli (fino al 25)
1 agosto
Caparezza in concerto a Campobasso
7 agosto
Delia arriva al Teatro Verde di Termoli con il “Sicilia Be2dda Tour
9 agosto
Il tour “EstaTony” di Tony Pitony fa tappa all’Arena del Mare di Termoli
19 agosto