Scopri cosa fare in Molise il 12 aprile: mostre, fotografia, teatro al Loto di Ferrazzano e il concerto di Michele Zarrillo a Isernia

REGIONE – Il 12 aprile in Molise è una di quelle giornate che sembrano fatte apposta per uscire di casa senza un programma rigido, lasciandosi guidare dalla curiosità. Molisenews24.it ricorda che l’ultimo giorno utile per chi vuole raggiungere Mafalda, dove negli spazi di Palazzo Paoletti si chiude la mostra fotografica “Ogni cosa che respira”: un percorso che ha raccontato il territorio attraverso sguardi, dettagli, frammenti di vita. Ma non è l’unico addio della giornata: anche a Isernia, la collettiva “Fermafè”, dedicata al Diavolo di Tufara, si avvicina alla conclusione, offrendo ancora qualche ora per immergersi in un immaginario potente e profondamente identitario.

A Termoli, invece, il Castello Svevo continua a ospitare fino al 19 aprile la mostra di Michele Affatato, mentre a Campobasso si muove un panorama fotografico vivissimo: dal festival Molichrom, che porta in città la fotografia nomade, alla mostra “Ritorno in Molise: Storie di Resistenza” nell’atrio del Palazzo della Provincia, fino alla personale “Atlante della Materia” di Cosetta Mastragostino alla Galleria Aratro dell’Unimol, visitabile fino al 6 maggio.

E poi ci sono gli eventi dal vivo, quelli che danno ritmo alla giornata. A Ferrazzano, il Teatro del Loto accende la scena con “Mercoledì delle Ceneri”, mentre a Isernia l’Auditorium d’Italia si prepara ad accogliere il concerto di Michele Zarrillo, una delle voci più amate della musica italiana.

MOSTRE

Ultimo giorno per visitare a Mafalda, negli spazi di Palazzo Paoletti, la mostra fotografica “Ogni cosa che respira”

Fino al 19 aprile il Castello Svevo di Termoli ospita la mostra di Michele Affatato

A Isernia, fino al 16 aprile, “Fermafè”, mostra fotografica collettiva dedicata al Diavolo di Tufara

Fino al 30 aprile 2026, nell’atrio del Palazzo della Provincia in via Roma 47, sarà visitabile la mostra fotografica “Ritorno in Molise: Storie di Resistenza”

Fino al 30 aprile a Campobasso torna Molichrom, il Festival della Fotografia Nomade

Fino al 6 maggio. alla Galleria Aratro dell’Unimol a Campobasso la personale “Atlante della Materia” di Cosetta Mastragostino

GLI ALTRI EVENTI DEL 12 APRILE

Al Teatro del Loto di Ferrazzano arriva “Mercoledì delle Ceneri”

Michele Zarrillo in concerto all’Auditorium d’Italia di Isernia

PROSSIMI EVENTI IN MOLISE

13 aprile

Al Circolo Sannitico di Campobasso Simonetta Tassinari inaugura l’anteprima di Ti racconto un libro 2026 con “La sublime arte del disordine

Al Teatro del Loto di Ferrazzano arriva “Mercoledì delle Ceneri”

14 aprile

Alla Biblioteca Comunale di Termoli Giovanni Di Lembo con il romanzo Il Principe di Danimarca

19 aprile

Torna a Campobasso Campobazar, la festa del riuso

25 aprile

Fiera di Primavera a Campolieto

2 maggio

Sagra dell’Amatriciana ad Acquevive

12 maggio

Gran Galà di danza dedicato a Nureyev all’Auditorium d’Italia di Isernia

18 maggio

Nomadi in concerto a Montenero di Bisaccia

23 aprile

Voglio tornare negli Anni 90 a Mirabello Sannitico

16 maggio

Festa Madonna di Bisaccia e di San Nicola di Bari a Montenero di Bisaccia

8 giugno

Geolier in concerto all’Arena del mare di Termoli

12 giugno

Sagra delle sagnitelle a Castellino nel Biferno

Negramaro in concerto a Campobasso

10 luglio

Giorgia in concerto a Termoli

23 luglio

Pooh in concerto a Campobasso

Alta Marea Festival a Termoli (fino al 25)

1 agosto

Caparezza in concerto a Campobasso

7 agosto

Delia arriva al Teatro Verde di Termoli con il “Sicilia Be2dda Tour

9 agosto

Il tour “EstaTony” di Tony Pitony fa tappa all’Arena del Mare di Termoli

19 agosto

Claudio Baglioni in concerto all’Arena del Mare di Termoli