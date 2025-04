Monica Maggioni dialoga con Carola Carulli per Poietika 2025

CAMPOBASSO – Cresce l’attesa per l’evento di domani, sabato 5 aprile, al Teatro Savoia di Campobasso, dove Monica Maggioni, figura di spicco del giornalismo italiano e internazionale, incontrerà il pubblico di Poietika per un dialogo con Carola Carulli, giornalista e critica letteraria di grande esperienza, volto noto del TG2 Rai. L’incontro, dal titolo “La storia non ammette scorciatoie”, promette di essere un’occasione unica per riflettere sul ruolo del giornalismo nel raccontare il mondo, sulla complessità della storia e sulla ricerca della verità. Ospite del festival diretto da Valentino Campo, Monica Maggioni, con la sua lunga e prestigiosa carriera, ha seguito da vicino i principali eventi che hanno segnato il nostro tempo, dalla seconda intifada alla guerra in Iraq, dalle crisi mediorientali alle inchieste sull’eversione interna americana.

L’evento ha suscitato grande interesse nel pubblico, tanto che il Teatro Savoia ha registrato il pienone in ogni ordine di posti. L’attesa è palpabile per un incontro che si preannuncia ricco di spunti di riflessione e di approfondimenti sul mondo contemporaneo. Monica Maggioni, con la sua lunga e prestigiosa carriera, rappresenta una figura di riferimento nel panorama del giornalismo italiano e internazionale. Il suo lavoro si distingue per la capacità di raccontare le storie con rigore e passione, offrendo al pubblico una chiave di lettura per comprendere le dinamiche del mondo contemporaneo. Poietika “La parola e il viaggio” è prodotta dalla Fondazione Molise Cultura, promossa dall’Assessorato al Turismo e Cultura della Regione Molise, con il patrocinio di Rai Cultura, TGR Molise e dal Salone Internazionale del Libro. Direzione artistica Valentino Campo

Biografie

Monica Maggioni

Giornalista, scrittrice, documentarista, direttore di telegiornale e Presidente Rai, Monica Maggioni ha seguito le fasi più violente della seconda intifada, tra palestinesi e israeliani. Si occupa di politica USA. Dopo l’11 settembre 2001 lavora sulle reazioni mediorientali all’attentato alle Torri Gemelle e viaggia tra territori palestinesi e il Libano. Negli Stati Uniti realizza una serie di inchieste sull’eversione interna americana. Nel 2003, nella Guerra in Iraq è l’unica giornalista italiana al seguito dell’esercito statunitense. Rimarrà a Baghdad nei mesi successivi e si occuperà di questioni mediorientali. Iraq, Iran, Siria, Afghanistan, Birmania, paesi africani: negli ultimi anni racconta le principali aree di crisi del pianeta intervistando capi di stato, blogger, pacifisti e terroristi. Dal 2008 negli USA, segue la campagna elettorale di Barack Obama e racconta i mesi della crisi economica. Nel 2010 e 2011 realizza due documentari presentati alla Mostra del Cinema di Venezia: Ward 54, premiato a Biarritz con il Prix Mitrani, e Out of Tehran. Intervista il Presidente siriano Assad. Dal 2009 al 2013 è caporedattore centrale degli Speciali del Tg1: ne cura realizzazione e conduzione. Nel 2013 è chiamata a dirigere il polo aIl-news della Rai: Rainews24, Televideo e Rainews.it. Ha collaborato con quotidiani e periodici italiani e stranieri, e scritto libri: “Dentro la guerra” (Longanesi, 2005), “La fine della verità” (Longanesi, 2006), “Terrore mediatico” (Laterza, 2015), “Spettri” (Longanesi, 2024); è autrice di diverse pubblicazioni tra le quali “Twitter e jihad” (ISPI, 2015). Dall’agosto 2015 al luglio 2018 è stata Presidente della Rai-Radiotelevisione Italiana, con l’incarico di sviluppare relazioni e strategie con Istituzioni e Organismi internazionali compresi i vertici dei Broadcaster di servizio pubblico. Nel giugno 2020 viene assegnata alle dirette dipendenze del Direttore di Rai 1 con l’incarico di conduttrice, ideatrice ed autrice di testi espositivi per l’impostazione, preparazione e realizzazione di nuovi programmi televisivi di approfondimento e di attualità informativa e dal marzo 2021 le viene affidata la responsabilità del nucleo produttivo relativo al programma “Sette Storie”. Nel novembre 2021 viene nominata Direttrice del Tg1. Dal giugno 2023 è Direttrice della Direzione Editoriale per l’Offerta Informativa. È docente di Storia dei Conflitti contemporanei, Facoltà di Scienze Politiche, Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano.

Carola Chiarulli

Scrittrice e giornalista Rai, Carola Carulli si occupa di cultura da molti anni. Cura le rubriche Achab e Tg2 Weekend dedicate alla lettura e ai viaggi. Segue come inviata Rai i più grandi eventi musicali, letterari e cinematografici. È anche autrice di diversi documentari.