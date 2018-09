Montagano dentro e fuori, seminario il 28 e 29 settembre

MONTAGANO – Venerdì 28 e sabato 29 settembre a Montagano si svolgerà un seminario di studio “Montagano dentro e fuori. Paesi e paesaggi dell’Italia interna a confronto”, promosso dall’Università degli Studi del Molise e dal Comune di Montagano in collaborazione con il Ministero per i beni e le attività culturali (Archivio di Stato di Campobasso e Soprintendenza Archivistica e Bibliografica per l’Abruzzo e il Molise) e con il patrocinio del Centro di Ricerca di Ateneo BioCult.

Il seminario rientra nell’ambito dell’iniziativa “Intorno agli Appennini. Itinerari storici e laboratori per nuove progettualità”, promossa dall”Associazione nazionale RESpro (Rete di Storici per i paesaggi della produzione) con lo scopo di costruire un percorso di crescita per singole comunità delle aree interne italiane a partire dalla centralità della loro storia e del loro patrimonio culturale e territoriale.

Coordinato dal Prof. Roberto Parisi, docente di storia dell’architettura presso il Dipartimento di Studi Umanistici, Sociali e della Formazione, il seminario intende proporre una prima riflessione comparativa tra alcuni centri minori dell’Italia interna e muove da una ricerca storico-documentaria e iconografica su Montagano patrocinata dal Comune in convenzione con l’Università del Molise, prima tappa di un progetto in itinere per la valorizzazione delle risorse culturali e ambientali locali.

In occasione del seminario sarà inaugurata la mostra documentaria “Un paese e i suoi paesaggi. Fonti iconografiche per una storia di Montagano” (a cura di Roberto Parisi e Lucia Galuppo) e sarà proposta una lettura drammatizzata del racconto breve “Il parroco di Montagano” (1785-90) dell’illuminista molisano Giuseppe Maria Galanti, testimonianza settecentesca del primato produttivo conseguito dalla comunità montaganese nel settore dell’ortofrutticoltura.

PROGRAMMA

Venerdì, 28 settembre 2018

Montagano, Museo di S. Maria di Faifoli

SALUTI ISTITUZIONALI 15.00

Giuseppantonio Mariano (Sindaco di Montagano)

Roberto Valente (Assessore Comune di Montagano)

Vincenzo Cotugno (Assessore Regione Molise)

Enzo Di Nuoscio (Prorettore Univ. del Molise)

Antonietta Verdone (Direttore Archivio di Stato CB)

Augusto Ciuffetti (Presidente RESpro)

I SESSIONE 15.30_16.30

Sul patrimonio storico-documentario di Montagano:

una ricerca e le sue possibili ricadute

Roberto Parisi (Univ. del Molise)

Lucia Galuppo (borsista Univ. del Molise)

Ilaria Zilli (Centro di Cultura – Univ. del Molise)

II SESSIONE 16.30_18.30

Confronti: paesi e paesaggi dell’Italia interna

Pievebovigliana, Marche/Rasiglia, Umbria

Augusto Ciuffetti (Univ. Politecnica delle Marche)

Montone, Umbria

Manuel Vaquero Piñeiro (Univ. di Perugia)

Faraone vecchio, Abruzzo

Clara Verazzo (Univ. di Chieti-Pescara)

Ruviano, Campania

Francesca Castanò (Univ. della Campania)

Altalvilla Irpina, Campania

Rossella Del Prete (Univ. del Sannio)

Acerenza, Basilicata

Maria Rosaria Rescigno (ISSM-CNR)

19.00_20.30

Ortofrutticoltura e prosperità in un borgo di età moderna

Lettura drammatizzata del racconto “Il Parroco di Montagano” di Giuseppe Maria Galanti (1785-90)

a cura di Angela Vitullo (Borghi della Lettura, Montagano)

Interpreti: Rita Caterina, Roberto Tomasso,

Fernando Iacovino, Giorgio Iannitto.

Coro polifonico di Montagano

Arpa: Filomena Caterina

Sabato, 29 settembre 2018

Montagano, Comune – Sala Consiliare

III SESSIONE 9.00_11.00

Montagano e i centri minori dell’Italia interna.

Vecchi e nuovi orizzonti di ricerca e tutela

Il Sannio in età romana: il caso di Fagifulae

Gianluca Soricelli (Univ. del Molise)

S. Maria di Faifoli: una prospettiva di ricerca

Carlo Ebanista (Univ. del Molise)

Sul paesaggio contemporaneo dei tratturi. Una ricerca in corso

Maddalena Chimisso (Univ. del Molise/RESpro)

Un vecchio progetto per uno sviluppo “diverso” della Calabria:

il caso di San Floro

Idamaria Fusco (ISSM-CNR)

Italia Nostra e la tutela dei borghi italiani

Cesare Crova (Vice-Presidente Italia Nostra)

TAVOLA ROTONDA 11.00_12.30

Paesi e paesaggi tra storia e valorizzazione.

Quali prospettive?

Augusto Ciuffetti, Maria Bonaventura Forleo (Centro BioCult – Univ. del Molise), Danilo Romano (progettista PRG Montagano), Roberto Valente, Antonietta Verdone, Angela Vitullo

Mostra storico-documentaria

“Un paese e i suoi paesaggi.

Fonti iconografiche per una storia di Montagano”

Università degli Studi del Molise

in collaborazione con Mibac – Archivio di Stato di Campobasso a cura di Roberto Parisi e Lucia Galuppo