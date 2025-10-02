Montorio nei Frentani: trovato con 70 grammi di cocaina e 450 grammi di hashish, arrestato

MONTORIO NEI FRENTANI (CB) – I Carabinieri dell’Aliquota Operativa della Compagnia di Larino hanno arrestato un 47enne per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. È successo nei pressi del centro abitato, nel corso di un servizio coordinato di controllo del territorio nell’area del Basso Molise, volto a contrastare i reati predatori e lo spaccio di sostanze stupefacenti, dove i Carabinieri, unitamente ai colleghi della Sezione Operativa della Compagnia di Termoli, stavano effettuando una perlustrazione. Nella circostanza, l’attenzione dei militari dell’Arma è stata catturata da un uomo con atteggiamento sospetto sul quale si è focalizzato il controllo.

I Carabinieri, infatti, hanno notato sporgere dalla tasca dei pantaloni del soggetto un involucro in cellophane, rivelatosi poi essere hashish, proseguendo successivamente le operazioni presso l’abitazione del medesimo, dove hanno rinvenuto complessivamente 70 grammi di cocaina, 430 grammi di hashish e vario materiale per il taglio e il confezionamento della sostanza stupefacente, nonché un bilancino di precisione. Su disposizione del pm il 47enne, gravato da precedenti di polizia, è stato dichiarato in arresto e, a seguito della convalida, sottoposto alla misura cautelare dei domiciliari.