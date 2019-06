Mostra Fotografica “Angeli” di Lello Muzio a Campobasso

Dal 19 giugno al 5 luglio sarà visitabile dal lunedì al venerdì presso il Palazzo Gil. Orari e apertura speciale

CAMPOBASSO – Mercoledì 19 giugno alle 18 inaugura la mostra fotografica “Angeli” di Lello Muzio presso lo “spazio uno” della Fondazione Molise Cultura – Palazzo Gil (ingresso Via Gorizia). La mostra sarà visitabile fino al 05 luglio 2019 dal lunedì al venerdì. Orari: 10:00/13:00 – 17:00/20:00. Come indicato nell’articolo di ieri sulle mostre per il Corpus Domini andiamo a vedere nel dettaglio questa specifica mostra. La mostra rimarrà aperta in occasione della festività del corpus domini sabato 22 giugno e domenica 23 giugno dalle ore 17:00 alle ore 20:00

Quando si parla di apparizioni spesso ci si ritrova a immergersi nel miraggio, nella sensazione che il sogno possa appropriarsi del nostro mondo e della nostra memoria. La vicinanza dei nostri desideri al luogo dove persistono indisturbate le nostre paura fatte di terra e cielo, di apparati concreti progettati per la nostra assuefazione al quotidiano, non ci aiuta a riconoscere la natura nelle sue manifestazioni più magiche ed estemporanee.

Abbiamo sempre bisogno di qualcosa o di qualcuno che ci indichi l’interpretazione giusta di ciò che ci accade e per questo ci mettiamo in cammino, vaghiamo randagi come rabdomanti impazziti, condizionati dalla materialità del mondo. Ma è guardando che inizia il vero riconoscimento dell’altro, l’identificazione dello straordinario dentro la cornice dell’ordinario.

In questo ciclo fotografico lo sguardo di Lello Muzio ha strappato gli angeli dalla tela colorata della tradizione religiosa e dalla ritualità popolare collettiva, per ridistribuirli secondo una spaesante manovra di riappropriazione individuale della materia più sublime di cui siamo fatti: l’amore.

L’amore è parziale e tragicamente individuale anche quando lo condividiamo con gli altri, anche quando lo riconosciamo nell’angelo bambino che ci sovrasta senza riuscire a mettere la sua mano sulla nostra spalla.

Carmine Aceto

NOTE DELL’AUTORE

Lo studioso Uwe Wolff sostiene che gli angeli esistono ma non si possono fotografare. I Misteri di Campobasso che sfilano nel giorno del Corpus Domini sono pieni di figure angeliche da fotografare, ma non senza difficoltà. Riuscire ad isolare queste creature volanti durante un evento del genere può diventare una impresa ardua. Il sacrificio viene ripagato da scene surreali con un richiamo alle arti figurative. Questo concetto è rafforzato dall’utilizzo della tecnica del bianco e nero la quale “offre chiarezza di forma, intensità di carattere e azione fuori dal tempo” (R. Olsenius)

BIOGRAFIA

Lello Muzio fotografo professionista unisce studi da autodidatta, collaborazioni ed esperienze sul campo. Frequenta diversi corsi di tecnica fotografica, tra cui ritratto, still life, street photography, reportage, fotografia analogica e stampa antica. Tecnica e ricerca personale sono in continua e costante evoluzione, gli scatti esplorano spazi vuoti, scene di vita quotidiana, persone, eventi, storie. Semplicità, ricerca estetica ed originalità emergono dalla visione personale diventando momento di riflessione con ciò che lo circonda.

Alcune esposizioni collettive e personali:

Artheria – Larino

La magia del movimento – Galleria Civica Termoli

MusicaVista – galleria Ex Onmi Campobasso

Dipingere con la luce – palazzo Provincia di Campobasso

Blue print – galleria Ex Onmi Campobasso e FineArtLab Napoli

Brown print – Artestudio Campobasso, Officine Cromatiche Isernia, Altilia Sepino esposizione in Me.Mo cantieri culturali, Museo Sannitico Campobasso, Castello Pandone Venafro, Palazzo Maucieri Bonefro (CB)

Angeli Caelorum – personale presso Ares Campobasso

I segreti dell’alveare – Circolo Sannitico Campobasso

Omaggio a Marcello Scarano in Collecta Gratia – Fondazione Molise Cultura Campobasso

Camminante – personale presso sala AXA Palladino Company Campobasso

CHEAP street art festival – Bologna 2016

L’altracittà – installazione in Incontri e Confronti galleria Ex Onmi Campobasso,I.I.S.S. “L.Pilla” caffè Letterario il “Village” Campobasso

Fuori Scena (dietro le quinte del teatro Savoia) – personale presso Fondazione Molise Cultura Campobasso

4°posto del lavoro concettuale “Meaculpa” al 24° Concorso Portfoilo 2018 presso Aurum Pescara – La fabbrica delle idee

Connessioni – collettiva presso Il foto studio Roma

Progetto periferie viaggianti – Ex fienile Tor Bella Monaca Roma

“Le immagini sono potenza silenziosa che parla agli occhi, e superando ogni ostacolo, s’impadronisce di ogni facoltà dell’anima”… (Delacroix )