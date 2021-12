Neve e benessere nel borgo di Castel del Giudice: le proposte Borgotufi

CASTEL DEL GIUDICE – Le luci svelano i contorni dei tetti che disegnano un borgo fiabesco, che appare come arrampicato sulla collina, custode, con le sue stradine e case in pietra, di un’atmosfera senza tempo. È Borgotufi, albergo diffuso di Castel del Giudice (IS), in Molise al confine con l’Abruzzo, luogo di rinascita – qui fino a qualche anno fa c’erano stalle e case abbandonate – e di turismo sostenibile. Dalle tendine ricamate che decorano le finestre delle sue casette, la magia della neve che cade soffice sul borgo e sulle montagne intorno è pura emozione.

Anche di sera, quando si rientra da una giornata in esplorazione tra antichi paesi, boschi imbiancati e i monti dell’Appennino, per riscaldarsi davanti al proprio camino, magari brindando con un calice di vino Tintilia del Molise. Tutte le 33 case di Borgotufi, camere e suite in stile rustico con pietre a vista e legno, e le nuove più moderne e di design, sono indipendenti, per vacanze super rilassanti e il comfort e i servizi di un hotel di livello, come il ristorante e il centro benessere. Alcune casette hanno bellissimi soggiorni e cucine attrezzate, altre rivelano accoglienti camini e romantici soppalchi.

Borgotufi è punto di partenza per passeggiate sulla neve, per ciaspolate sul pianoro di Prato Gentile di Capracotta, patria dello sci di fondo con i suoi suggestivi percorsi che si snodano per 15 km all’interno di un bellissimo bosco di faggi e di abeti, o tra gli abeti soprani di Pescopennataro. Ma anche per sciare sulle vicine cime di Roccaraso (AQ) che mostrano scenari incantevoli e impianti all’avanguardia tra 150 km di piste di discesa del comprensorio sciistico dell’Alto Sangro e dell’Altopiano delle Cinque Miglia. In Alto Molise, ogni giorno c’è un paese, una tradizione, o un paesaggio naturale da scoprire, come Agnone, con le campane, il caciocavallo e i dolci tipici, e Pietrabbondante con la straordinaria archeologia sannita. Ma anche restando a Castel del Giudice, le esperienze sono invitanti, magari partecipando ad un tour guidato tra le piccole aziende gastronomiche locali, che producono prodotti con le mele biologiche Melise, la birra agricola Malto Lento, il miele millefiori dell’Apiario di Comunità.

Per poi degustare i piatti d’autore dello Chef Marco Pasquarelli del ristorante Il Tartufo, dove il re dei boschi non manca mai nei menu che traggono ispirazione dalle stagioni e dalle produzioni locali, impreziositi dai creativi dessert del pasticcere Antonio Barile. La ciliegina sulla torta è il relax nel centro benessere di Borgotufi, con piscina idromassaggio con lame cervicali, docce emozionali, sauna e bagno turco, dove sperimentare anche speciali trattamenti e massaggi, mentre dalle vetrate la neve scende soffice e lenta.

Con l’offerta Neve e Benessere nel Borgo, dal 9 gennaio al 21 marzo 2022, c’è il 10% di sconto con arrivo la domenica o il lunedì. La proposta comprende: 3 notti in una delle camere e suite dell’albergo diffuso, ricca colazione con prodotti locali e di stagione, un percorso wellness a persona nel centro benessere. Il prezzo è a partire da 115 euro in camera Superior duplex con soppalco a notte per 2 o 3 persone, e da 187 euro in Executive Suite per 2 persone. Da gennaio 2022, prezzi a partire da 109 euro a camera a notte, con cena al ristorante Il Tartufo da 199 euro, per 2 persone.