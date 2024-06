Nicolini inaugura una collaborazione con l’ITS Demos Academy sull’intelligenza artificiale in medicina

CAMPOBASSO – Grande entusiasmo tra i corsisti dell’ITS Demos Academy per l’arrivo in sede del professor Massimiliano Nicolini, pioniere nel campo dell’intelligenza artificiale e realtà immersiva. Avviata ieri mattina la collaborazione tra la Fondazione Demos e il ricercatore, membro italiano del Metaverse Standars Forum e direttore del dipartimento di ricerca e sviluppo di Olimaint, Fondazione Olitec e Fondazione Leonardo. Ha alle spalle oltre 25 anni di esperienza come software engineer e ha diretto moltissime applicazioni in VRO (metaverso) nell’ambito della sanità, commercio, turismo e cultura.

Il suo sarà un grande contributo al corso Digital Health Assistant aprendo nuove prospettive per il futuro della salute digitale attraverso l’utilizzo di algoritmi generativi. Previsto anche un campus estivo tecnologico con la partecipazione di 36 studenti dei corsi ITS del biennio 2023-2025 che impareranno le basi della bioinformatica e della realtà immersiva incontrando scienziati, astronauti, docenti di etica e sviluppatori. “Sarà un percorso di introduzione ai fondamenti dell’utilizzo di algoritmi generativi finalizzati all’implementazione di applicazioni nell’ambito sanitario – afferma il ricercatore Nicolini – un’introduzione approfondita che darà la possibilità di intraprendere un percorso professionale di sicuro interesse”.

Al fianco del professor Nicolini, Lorenzo Ferraro, responsabile relazioni istituzionali Fondazione Olitec. Lunga carriera la sua nella pubblica amministrazione e nella direzione di collane editoriali. “Penso che per il Molise la nuova frontiera informatica, Intelligenza Artificiale, Metaverso e Bioinformatica, sia un’opportunità da perseguire perché è l’unica professione che annulla i divari infrastrutturali presenti nel Sud Italia – racconta Ferraro – Si può lavorare anche nel paesino più sperduto stando collegato al tuo team di lavoro. Inoltre è stimata per i prossimi 10 anni la necessità di un milione di nuovi addetti nel settore. Insomma – conclude – un’opportunità che potrebbe vedere il Molise competitivo solo con le sue persone”.

“In Molise l’autostrada digitale ha già consentito di mitigare l’isolamento infrastrutturale – afferma Rossella Ferro, presidente ITS Demos Academy – ma anche l’Intelligenza Artificiale e la Bioinformatica consentono ancora di più di riportare tutto il Sud, e quindi anche la nostra regione, infrastrutturalmente deficitari, nel mondo globale. Da qualsiasi paesino del Molise semplicemente con una connessione ci si può collegare col mondo, col proprio team e lavorare collaborando”.