“Non solo Green”, il progetto di promozione dei territori e rispetto ambiente

TERMOLI – Sette Comuni di Abruzzo e Molise interessati e dieci associazioni coinvolte. Si chiama “Non solo Green” il progetto voluto dall’insegnante Carla Di pardo e da Cinzia Vizzarri dell’Associazione “Il Valore”. Si tratta di un percorso culturale che mira al rispetto per l’ambiente attraverso molteplici iniziative e percorsi culturali che inizieranno il 28 agosto per concludersi solamente il prossimo 30 ottobre.

A presentare l’iniziativa nella sala consiliare del Comune di Termoli, insieme a Carla Di Pardo e a Cinzia Vizzarri, erano presenti il Presidente del Consiglio Comunale Annibale Ciarniello e gli assessori Michele Barile e Rita Colaci che hanno portato i saluti dell’ente.

Con loro i rappresentanti di tutte quelle associazioni che, unendosi, daranno vita a percorsi immersivi nella natura e nell’arte con passaggi che toccheranno le tradizioni locali, il rispetto per l’ambiente e l’ecologia.

Ringraziamenti da parte degli organizzatori sono andati alle istituzioni come il Comune di Termoli che hanno voluto essere partner di questa iniziativa che, in Molise, toccherà Termoli, Campomarino, Montecilfone, Santa Croce di Magliano e Rotello per giungere in Abruzzo a Palmoli e Lentella.

Ci sarà spazio anche per la street art ed altri eventi che, una volta conclusi, aumenteranno il valore di interesse per i centri coinvolti nel progetto “Non solo Green”.

Le associazioni che hanno aderito sono la Fidapa di Termoli, il Fai, l’Archeoclub d’Italia, Asd Il Valore, Ambiente Basso Molise, Giovani Avis Santa Croce di Magliano, Casa del Libro, Kamastra, Sloowfood di Termoli e la Banca del Tempo

Queste le tappe del progetto “Non solo Green”

– 28 agosto BOSCO CORUNDOLI Montecilfone dalle ore 16

– 4 settembre BOSCO CORUNDOLI Montecilfone dalle ore 9,30

– 11 settembre BOSCO LE FANTINE Campomarino dalle ore 9,30

– 18 settembre Sez. AVIS DR. ANGELO TATTA Santa Croce di Magliano dalle ore 16

– 25 settembre FATTORIA D’ARTE I COLLI Lentella dalle ore 10

– 8-9 ottobre TEATRO STABILE SAN ROCCO Rotello

– 22-30 ottobre CASTELLO SVEVO DI TERMOLI Vernissage dalle ore 17,30