Notte Europea dei Musei 2026 in Molise: aperture serali a 1 euro il 23 maggio

Il 23 maggio la Notte Europea dei Musei arriva anche in Molise: aperture straordinarie serali dei musei e siti culturali statali a di 1 euro

REGIONE – Sabato 23 maggio 2026 torna uno degli appuntamenti culturali più attesi dell’anno: la Notte Europea dei Musei, l’iniziativa che apre le porte del patrimonio artistico in una veste straordinaria, trasformando musei e siti archeologici in un grande palcoscenico notturno accessibile a tutti. Promossa dal Ministero della Cultura e coordinata dal Ministero della Cultura francese, la manifestazione, giunta alla sua ventiduesima edizione, permette di visitare i principali luoghi della cultura statali con biglietto simbolico a 1 euro, salvo le gratuità previste.

Nata nel 2005 e sostenuta dai patrocini di Unesco, Consiglio d’Europa e ICOM, la Notte Europea dei Musei unisce idealmente le istituzioni culturali di tutto il continente in una grande festa dedicata alla bellezza, alla conoscenza e alla condivisione dell’identità culturale europea.

Anche quest’anno i musei statali italiani partecipano con aperture straordinarie serali, visite speciali e iniziative dedicate.

Di seguito il calendario delle aperture previste in Molise nei luoghi della cultura statali per la serata del 23 maggio.

Castello di Capua di Gambatesa Apertura ordinaria 08:45-18:45. Dalle ore 18:45 alle ore 22:45 apertura straordinaria con biglietto di ingresso ridotto ad 1 €; Per prenotazioni Tel :+39 0874 719261

Museo palazzo Pistilli (Campobasso) – Apertura ordinaria 08:15-19:00. Dalle ore 19:00 alle ore 23:00 apertura straordinaria con biglietto di ingresso ridotto ad 1 €;

Castello di Civitacampomarano Apertura ordinaria 10:15-17:30. Dalle ore 17:31 alle ore 21:30 apertura straordinaria con biglietto di ingresso ridotto ad 1 €; Per prenotazioni Tel : +39 0874 748107

Museo nazionale del Paleolitico (Isernia) – Apertura ordinaria 08:15-19:00. Dalle ore 19:01 alle ore 23:00 apertura straordinaria con biglietto di ingresso ridotto ad 1 €; Per prenotazioni Tel : +39 0865 290687

Museo archeologico di Santa Maria delle monache (Isernia) – Apertura ordinaria 08:15-13:50. Dalle ore 19:01 alle ore 23:00 apertura straordinaria con biglietto di ingresso ridotto ad 1 €; Per prenotazioni Tel : +39 0865 410500 –

Museo Nazionale di Castello Pandone (Venafro)– Apertura ordinaria 08:15-19:00. Dalle ore 19:01 alle ore 23:00 apertura straordinaria con biglietto di ingresso ridotto ad 1 €; Per prenotazioni Tel : +39 0865 904698

Museo Archeologico di Venafro Apertura ordinaria 08:15-14:00. Dalle ore 19:00 alle ore 23:00 apertura straordinaria con biglietto di ingresso ridotto ad 1 €; Per prenotazioni Tel : +39 0865 900742

Parco archeologico di Sepino – Museo della Città e del Territorio Apertura ordinaria 08:15-19:15. Dalle ore 19:16 alle ore 23:15 apertura straordinaria con biglietto di ingresso ridotto ad 1 €; Per prenotazioni Tel : +39 0874 790207

Parco archeologico di Sepino – Area archeologica di Altilia -Saepinum Apertura ordinaria 08:15-19:15. Dalle ore 19:16 alle ore 23:15 apertura straordinaria con biglietto di ingresso ridotto ad 1 €; Per prenotazioni Tel : +39 0874 790207

Ricordiamo che l’ingresso nei musei e nelle aree archeologiche è possibile fino a 30 minuti prima dell’orario di chiusura.

Per l’acquisto dei biglietti o per prenotare una visita è possibile utilizzare l’App museiitaliani.it .