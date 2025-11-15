Nuova tappa del progetto Geco 2.2, Coldiretti Molise incontra gli stakeholder regionali

CAMPOBASSO – Nuova tappa del progetto Geco 2.2 di cui Coldiretti Molise è partner insieme con Legacoop Romagna e Ciheam Bari (partner associati rispettivamente delle Regioni Emilia Romagna e Puglia), Legacoop Marche, l’Agenzia per lo sviluppo rurale della contea di Zara (partner associato del Ministero dell’Agricoltura croato), la Regione di Dubrovnik Neretva e la OGAM (Associazione olivicoltori Mastrinka).

Finanziato dal Programma Interreg Italia-Croazia, il Progetto GECO 2.2 mira a creare un mercato volontario dei crediti del carbonio in agricoltura fra le regioni adriatiche, promuovendo pratiche che migliorano il contento di carbonio nel suolo e nella biomassa, favorendo la resilienza delle aziende agricole da inondazioni e siccità.

Nella giornata di ieri (14 novembre) la Sala Convegni di Coldiretti Molise a Campobasso ha ospitato l’incontro dal tema “L’importanza dei crediti di carbonio nell’adeguamento ai cambiamenti climatici” che ha visto la partecipazione di numerosi stakeholder della regione, ovvero soggetti quali aziende e/o enti interessati ad accedere al mercato volontario dei crediti di carbonio (o “carbon credit”). Tra i presenti il dott. Paolo Spina, Presidente della Camera di Commercio del Molise, e la prof.ssa Rossella Gianfagna, Rettore del Convitto nazionale Mario Pagano.

A fare gli onori di casa il presidente ed il direttore regionale di Coldiretti Molise, Claudio Papa e Aniello Ascolese, che hanno sottolineato la possibilità che le aziende agricole hanno, attraverso questo programma, di poter cedere i crediti prodotti al fine di bilanciare le emissioni di gas serra, che le diverse attività produttive immettono in atmosfera.

L’incontro, coordinato dal project manager di Coldiretti Molise, Angelo Cappuccio, ha consentito di illustrare lo stato di avanzamento del Progetto, spiegando l’importanza che l’acquisto dei crediti di carbonio ha per le aziende, in vista di una politica sempre più green che mira ad arrivare a una gestione delle attività imprenditoriali sempre più a basso impatto ambientale fino ad emissioni zero.

L’incontro, molto partecipato, ha suscitato negli stakeholder grande interesse facendo emergere quesiti di natura tecnica estremamente importanti; sono state così gettate le basi per la creazione di un potenziale gruppo di lavoro in grado di costruire sinergie di intenti fra le aziende agricole e quelle delle altre categorie produttive con l’obiettivo di attuare, quanto prima, questo sistema di tutela dell’ambiente, con particolare attenzione alla valorizzazione delle opportunità economiche e ambientali derivanti dall’acquisto e dalla gestione dei crediti in oggetto e la possibile realizzazione di una partnership tra enti e strutture pubbliche e private per accelerare la transizione verso un’economia a basse emissioni.