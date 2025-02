“Olio….e non solo”, la XIII° edizione a Sant’Elia a Pianisi

SANT’ELIA A PIANISI – La seconda manifestazione più importante del Molise in tema di oro verde. L’Olio, da sempre considerato un alimento indispensabile per la dieta mediterranea, a Sant’Elia a Pianisi viene incoronato quale essenza di un territorio che da esso trae ricchezza, conserva tradizioni, opera inclusione sociale e contraddistingue territori e valori umani.

Così Sant’Elia si pone all’attenzione regionale, e non solo. La eco dell’evento si è spinto sino alle regioni limitrofe e la Puglia, da un po’ di tempo, fornisce, al prodotto tanto amato dalle antiche divinità, ancor più forza, ancor più radicamento e coinvolgimento rappresentativo.

L’edizione 2025, che taglia il traguardo delle XIII edizioni, si terrà come al solito nel mese di febbraio e il 2025 lo vede posto al 13^ giorno del calendario. Una straordinaria partecipazione con ben oltre 40 campioni raccolti per trarne un vincitore per qualità, lavorazione, tipologia, organolettica.

La scrupolosa attività dell’esperto indiscusso Maurizio Corbo avrà certamente molto da segnalarci e sicuramente come ogni anno, non mancheranno sorprese che spesso sfatano miti o tabù. Tredici lunghi anni che vedranno sintesi in una manifestazione ricca, come sempre partecipata, all’insegna della felicità del corrispondersi esperienze e segreti.

Il 13 febbraio 2025 a partire dalle ore 15,30 la sala convegni dell’Istituto omnicomprensivo Ricci/Sant’Elia “Padre Raffaele” di Sant’Elia a Pianisi sarà location di attività connesse quali la convegnistica che vedrà salire in cattedra il prof. Nicola Prozzo docente all’Unimol, ormai girovago divulgatore, coadiuvato proprio dal superesperto molisano Maurizio Corbo dell’Arsarp Molise.

Il partenariato la dice lunga sulla bontà dell’evento e la presenza dell’assessore regionale all’Agricoltura Salvatore Micone, dei sindaci di Sant’Elia a Pianisi, Celenza Val Fortore, Pietracatella, Macchia Valfortore, Monacilioni arricchirà la giornata studio che vedrà presenti i vertici dell’Istituto Scolastico che accompagneranno gli alunni nel percorso formativo da sempre sposato, da sempre partecipato. L’evento a cura della Proloco Planisina presieduta da Antonio Lucio Colavita, funge da volano culturale anche grazie all’idea di far concorrere i cittadini di Sant’Elia e non solo, alla gara culinaria dal titolo: “l’olio in cucina” che vedrà regista lo chef molisano Luca Felice del Casale Rosa di Vinchiaturo.

Questi si esibirà in una dimostrazione pratica della versatilità dell’olio. Ogni partecipante al concorso dovrà cimentarsi nella preparazione di una ricetta a base d’olio di oliva extra vergine per esaltarne il sapore e la genuinità. Coinvolte le scuole che apporteranno come sempre quel valore aggiunto grazie al concorso di disegno, poesia o filastrocca, fotografia o manifesto, video dal titolo “L’olio d’oliva tra tradizione e genuinità”. Presenzieranno il parroco Sant’Elia Profeta Fra Giuseppe Trisciuoglio e la Dirigente Scolastico Eleonigia Perone.

Gli interventi musicali di Lino Rufo faranno collante al tema della manifestazione. La giornata, moderata dal giornalista Maurizio Varriano non mancherà di sorprese, sia in termini di partecipazione, sia in termini di professionale adozione di nuove tecniche comparative che negli anni, hanno già garantito notorietà e qualità alla manifestazione. Olio…..e non solo non appartiene più a Sant’Elia a Pianisi ma all’intero Molise. Per ulteriori info visitare il sito della Proloco Planisina.