OrientaMolì: a Isernia il Salone dell’Orientamento per studenti molisani

Dal 18 al 20 novembre 2025 all’Auditorium Unità d’Italia di Isernia il Salone OrientaMolì: orientamento post-diploma per studenti molisani con università, ITS, imprese e laboratori interattivi

ISERNIA – La Regione Molise, attraverso l’Assessorato all’Istruzione, Formazione e Università e con il patrocinio dell’Ufficio Scolastico Regionale, promuove il progetto OrientaMolì, iniziativa dedicata all’orientamento formativo e professionale dei giovani molisani.

Il cuore del progetto sarà il Salone dell’Orientamento “OrientaMolì”, in programma dal 18 al 20 novembre 2025, dalle ore 9.00 alle 14.00, presso l’Auditorium “Unità d’Italia” di Isernia.

L’evento coinvolgerà tutte le classi quinte delle scuole superiori molisane e offrirà un ampio ventaglio di esperienze e strumenti operativi per accompagnare gli studenti nella scelta consapevole del proprio percorso post-diploma.

Tra le aree tematiche del Salone:

Galleria Multimediale delle Università Italiane (piattaforma OrientaSmart)

(piattaforma OrientaSmart) Area Espositiva Formativa dedicata a ITS e enti accreditati

dedicata a ITS e enti accreditati Laboratori di Orientamento Attivo con software Sorprendo

con software Sorprendo Sportello JobMate per l’incontro tra domanda e offerta

per l’incontro tra domanda e offerta New Generation Talks, brevi speech con imprenditori e professionisti

L’apertura ufficiale è prevista per martedì 18 novembre alle ore 9:00, con la partecipazione di:

Piero Castrataro, Sindaco di Isernia

Francesco Roberti, Presidente della Regione Molise

Roberto Di Baggio, Consigliere Regionale delegato all’Istruzione

Vincenzo Rossi, Direttore del Servizio Istruzione

Maria Chimisso, Direttrice dell’Ufficio Scolastico Regionale

Biagio Testa, Coordinatore del progetto

Tra gli appuntamenti più attesi, lo spettacolo divulgativo del Prof. Vincenzo Schettini, noto come “La fisica che ci piace”, in programma mercoledì 19 novembre con due repliche alle ore 10:00 e 12:00, dal titolo “La scelta che ci piace”.