Orso bruno marsicano, presentazione del francobollo a Pizzone

PIZZONE – Poste Italiane comunica che oggi 15 novembre 2021 vengono emessi dal Ministero dello Sviluppo Economico due francobolli celebrativi di Europa 2021, con tariffa B pari a 1,10€ per il francobollo dedicato alla lucertola delle Eolie, con tariffa B 50g pari a 2,60€ per il francobollo dedicato all’orso bruno marsicano.

Tiratura: cinquecentomila esemplari per ciascun francobollo.

Fogli: da quarantacinque esemplari.

I francobolli sono stampati dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., in rotocalcografia, su carta bianca, patinata neutra, autoadesiva, non fluorescente. Bozzetti a cura del Centro Filatelico della Direzione Operativa dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. Le vignette raffigurano rispettivamente la lucertola delle Eolie e l’orso bruno marsicano nei loro habitat naturali. In entrambe le vignette è riprodotto il logo “EUROPA”.

Completano ciascun francobollo le rispettive leggende “Lucertola delle Eolie” e “Orso bruno marsicano”, la scritta “Italia” e le indicazioni tariffarie “B” e “B 50 G”.

Gli annulli primo giorno di emissione saranno disponibili presso l’ufficio postale di Pavia Centro e di Pizzone (IS).

I francobolli e i prodotti filatelici correlati, cartoline, tessere e bollettini illustrativi saranno disponibili presso gli Uffici Postali con sportello filatelico, gli “Spazio Filatelia” di Firenze, Genova, Milano, Napoli, Roma, Roma 1, Torino, Trieste, Venezia, Verona e sul sito poste.it.

Per l’occasione è stata realizzata una cartella filatelica, in formato A4 a quattro ante, contenente due quartine di francobolli, due cartoline annullate ed affrancate e due buste primo giorno di emissione, al prezzo di 30€.

“Il Francobollo presentato oggi – ha sottolineato Roberta Sarrantonio, intervenuta in rappresentanza della struttura nazionale Filatelia di Poste Italiane – rientra nelle emissioni congiunte annuali dei francobolli a tema comune dei paesi membri della “PostEurop”.

Castelli, Ponti, Uccelli Nazionali e Antiche Vie Postali sono stati i temi scelti dall’associazione degli operatori postali pubblici europei negli ultimi quattro anni mentre in questa edizione del 2021 il contesto tematico indicato per realizzare le molteplici emissioni filateliche europee ha riguardato la conservazione dell’habitat naturale delle specie in via di estinzione.

La Commissione Filatelica delle Carte Valori Postali del Mise, nell’ambito del tema annuale, ha ritenuto rappresentativi per l’Italia l’Orso Marsicano e la Lucertola delle Eolie. L’Orso Bruno Marsicano, mammifero onnivoro, è notoriamente il simbolo del Parco Nazionale di Abruzzo, Lazio e Molise, all’interno del quale attualmente vivono solo una cinquantina di esemplari.

