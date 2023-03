‘Ostinato Ad Libitum’ di Andrea Cacciavillani, presentazione a Isernia nella Libreria Della Corte

ISERNIA – Venerdì 31 marzo alla libreria Della Corte, ore 18, sarà presentato Ostinato Ad Libitum il nuovo libro di Andrea Cacciavillani per BigBox Edizioni. “Walter musicista talentuoso ma privo di obiettivi ed eternamente in fuga da se stesso si improvvisa investigatore per aiutare un amico accusato di omicidio a Casablanca. Un viaggio interiore che lo cambierà irreversibilmente come uomo e come musicista”.

Una nuova avventura per l’apprezzato e attivo autore molisano che fa dell’eterna ricerca di se stessi oltre le paure una partitura musicale. “Il romanzo è nato quando si sono incastrate insieme un po’ di tessere – afferma l’autore – un viaggio a Casablanca, un’idea che mi vagava nella mente di raccontare un personaggio ironico e conflittuale e il mio amore per il suono del clarinetto. Il resto è venuto di conseguenza”. Ostinato Ad Libitum inizia con un corso di tango e arriva al Marocco. Walter Carboni è un clarinettista nato per caso, folgorato da Rhapsody in Blue di Gershwin – rivela il suo talento di orecchio assoluto.

Sempre il caso sconvolge la sua routine mediocre che viene drammaticamente sconvolta dalla morte violenta di una giovane donna conosciuta a Casablanca. Il coinvolgimento di un suo amico nella vicenda spingerà Carboni a tornare in Marocco alla ricerca di una verità dentro e oltre le proprie certezze. Tra ironia, spezie esotiche e la polvere africana, un viaggio nell’anima, nella musica interiore e nel talento che, a volte, può salvare la vita.

Nuova avventura anche per Mario Scatolone editore della BigBox Edizioni dopo il successo del romanzo di Charles Papa Sette Giorni rilancia uno sguardo al mondo della musica e a chi lo abita. Nata nel 2019 in Molise BigBox Edizioni si rivolge a un lettore interessato al mondo che lo circonda. L’intento di Scatolone: “siamo interessati a libri che regalano uno sguardo diverso e inatteso, che rifiutano i pregiudizi, le convenzioni, le mode. Le storie nei nostri libri portano il lettore a non guardare sempre nella stessa direzione e a preferire i sentieri poco battuti, ad immedesimarsi in personaggi complessi e fuori dall’ordinario.