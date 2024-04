Paglione su morte Antonio Di Nucci: “Se ne va un pezzo della storia del nostro territorio”

AGNONE – “Se ne va un pezzo della storia del nostro territorio, il grande maestro dell’eccellenza lattiero casearia dell’alto Molise”. E’ quanto scrive sui social il sindaco di Capracotta, Candido Paglione (foto), a proposito della morte di Antonio Di Nucci, colonna del Caseificio Di Nucci che ci ha lasciato ieri sulla soglia dei cento anni.

E proprio la pagina Facebook del caseificio parla di “un tempo lungo vissuto fino all’ultimo con un’energia inarrestabile e travolgente, che lo renderà per sempre cuore pulsante del nostro lavoro e della nostra memoria”. I famigliari di “nonno Antonio” scrivono: “Ti saremo per sempre grati per il tuo amore”, concludendo che “oggi è un giorno triste per la nostra azienda”.