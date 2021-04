Pasqua 2021, duecento uova per le famiglie in difficoltà da Forza Italia

Tartaglione: “Nel Molise che ha sofferto tanto, un piccolo gesto per riaccendere la speranza. E Fi Giovani realizza anche un video di ringraziamento al personale sanitario”

CAMPOBASSO – Oltre 200 uova di Pasqua, offerte e distribuite da Forza Italia presso i reparti di Pediatria degli ospedali dei tre maggiori centri della regione: Isernia, Campobasso e Termoli. Ma non solo, grazie al prezioso impegno messo in campo dal movimento giovanile, da Azzurro Donna e della rete degli amministratori di Fi sul territorio – da Venafro alla costa – le uova sono state consegnate anche presso diverse strutture di accoglienza e famiglie particolarmente bisognose.

Un piccolo gesto in un momento davvero difficile per il Molise e per tutto il Paese, perché Pasqua vuol dire semplicemente rinascita. E a volte proprio i piccoli gesti possono fare la differenza.

L’iniziativa però nasce anche per sostenere l’artigianato locale, duramente colpito in questi mesi dalla pandemia e dalle inevitabili misure restrittive. Le uova sono infatti completamente made in Molise, con il cioccolato dell’azienda Papa di Monteroduni e la sorpresa ad opera di ‘Arte Ceramica Di Tomaso’ di Baranello.

“Ringrazio ancora una volta e pubblicamente – ha affermato l’onorevole Annaelsa Tartaglione – coloro che all’interno del movimento hanno reso possibile realizzare tutto questo. Dal presidente Donato Toma ai due coordinatori provinciali, gli eletti, gli amministratori, senza dimenticare i ragazzi del giovanile”.

E proprio il Coordinatore di Fi Giovani, Liberato Matticoli, ricorda inoltre il video che il movimento ha lanciato sulla rete e sui social (in allegato) per rendere omaggio a coloro che in questi mesi hanno lottato in prima linea contro il Covid: “Era doveroso dedicare un pensiero speciale – spiega Matticoli – a tutto il personale sanitario impegnato in Molise in questa dura guerra contro la pandemia. Grazie!”.