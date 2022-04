“Pasqua delle Stelle”, cerimonia religiosa oggi a Campobasso

CAMPOBASSO – Il Comitato regionale dell’Associazione Nazionale Stelle e Palme al Merito del Coni e del Cip celebra anche quest’anno, ad inizio settimana santa, la “Pasqua delle Stelle”, cerimonia religiosa presieduta da S.E. Mons. Giancarlo Bregantini, che vuole essere un’occasione di devozione e nel contempo riunire in un grande abbraccio tutti i Soci, uomini e donne che operano attraverso l’ANSMeS per divulgare i valori morali, educativi e sociali dello Sport e sentirsi più vicini nel vivere questo particolare momento di fede in un periodo in cui tutto il mondo vive l’angoscia del conflitto in Ucraina. Mercoledì 13 aprile alle 10.30 presso la palestra dell’Istituto Professionale “L. Montini” in via San Giovanni a Campobasso, alla presenza dei rappresentanti degli organismi sportivi, atleti e dirigenti che vorranno presenziare, vi sarà la celebrazione eucaristica, uniti in un unico grande messaggio di pace.

La cerimonia sarà trasmessa in diretta streaming per consentire a tutti i Presidenti regionali e provinciali ANSMeS d’Italia di prendervi parte essendo diventata punto di riferimento dell’associazione benemerita per il secondo anno consecutivo, fortemente voluta dal Presidente regionale del Molise Michele Falcione e dai consiglieri regionali: «Mi preme ringraziare S.E. Mons. Bregantini – afferma Falcione – che ha voluto condividere questo importante momento liturgico con grande entusiasmo e disponibilità; il dirigente dell’Istituto “L. Montini” che ha messo a disposizione la nuovissima struttura in cui sarà celebrata la Santa Messa; il Presidente Nazionale ANSMeS Francesco Conforti che, oltre ad essere presente da remoto, ha dato lustro all’evento veicolandolo tra tutti i presidenti regionali e il Consigliere nazionale Francesco Palladino per il prezioso contributo organizzativo. Il Presidente del Comitato Provinciale di Campobasso dell’ANSMES, tutti i soci della nostra Associazione che a vario titolo si sono adoperati per la migliore riuscita dell’evento, e tutti i partner che hanno voluto condividere l’iniziativa: il Coni Molise, Sport e Salute Molise, l’Ufficio Scolastico Regionale del Molise, la C.E.I. Abruzzo-Molise, il Comitato Italiano Paralimpico del Molise, il Comitato Regionale Molise delle PGS Polisportive Giovanili Salesiane, il CSI Centro Sportivo Italiano Molise, l’USSI Unione Stampa Sportiva Italiana del Molise, l’A.S.D. Acli Campobasso, la Virtus Campobasso, l’A.S.D. Bocciofila Avis Campobasso, l’A.S.D. Pegasus Trivento, queste ultime tutte affiliate all’ANSMES, a seguito di una onorificenza ricevuta dal Coni»