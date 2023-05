“Piccola Orchestra Ecletnica” in concerto a Sant’Angelo in Grotte

Tutto pronto per un altro appuntamento della rassegna concertistica “Palcoscenici” targata Regione-Fondazione

SANT’ANGELO IN GROTTE – Tutto pronto per il primo appuntamento di maggio di “Palcoscenici” la kermesse musicale a cura dell’Assessorato regionale alla Cultura e Turismo in collaborazione con il Conservatorio “Perosi” di Campobasso. Dopo il grande successo ottenuto all’Auditorium “Unità d’Italia” di Isernia a dicembre, torna “Ti racconto il Molise” il concerto-spettacolo a cura del maestro Piero Ricci e della sua Piccola Orchestra Ecletnica.

L’appuntamento in uno dei borghi più belli del Molise. Sant’Angelo in Grotte, la frazione di Santa Maria del Molise, che conserva l’unico esempio in Molise di Santuario rupestre in onore di San Michele Arcangelo, luogo attraversato dalla Via Francigena, e la cripta della Chiesa Madre con gli affreschi del ‘500 di scuola senese…il tutto a 1000 metri di altezza!

Il repertorio musicale sarà interamente dedicato al Molise, terra di appartenenza e alle tradizioni che contraddistinguono, da sempre, la regione. Musiche uniche di un genere musicale altrettanto unico: strumenti etnici – zampogna, organetto e percussioni – si fondono a quelli classici della musica “colta” quali contrabbasso, fagotto, corno e pianoforte. Ed è proprio da questa inusuale unione che prende il nome il gruppo musicale.

A calcare il palco, insieme alla fisarmonica e alla zampogna del Maestro Piero Ricci, sette musicisti: Ernest Carracillo all’organetto, Roberto Petrocelli alle percussioni, Paolo Zampogna al fagotto, Marzo Zampogna al corno, Mariano Antonilli al contrabbasso e Emilia Akhtyamova voce e pianoforte.

Ad accompagnare le musiche della “Piccola Orchestra Ecletnica” sarà la voce narrante di Duilio Vigliotti. L’ingresso al concerto è totalmente gratuito e non occorre la prenotazione.