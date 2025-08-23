CAPRACOTTA – “Grandi passi avanti a Prato Gentile! I lavori per il Centro Federale per lo Sci di Fondo stanno per concludersi. Stiamo ultimando interventi cruciali tra cui la Pista di Skiroll, pronta dopo la posa del tappetino ecocompatibile; il Rifugio storico, ampliato, modernizzato e con ascensore; la rete per l’innevamento artificiale, con l’invaso a Monte Ciglione in via di completamento. È un’enorme soddisfazione vedere questi progetti realizzarsi dopo i rallentamenti dovuti a pandemia e rincari”. Così il sindaco di Capracotta, Candido Paglione.

“Un orgoglio ancora più grande ora che una nostra atleta è Campionessa Italiana di Skiroll. Claudia Di Tanna, tra l’altro, dopo aver partecipato alle gare di coppa del mondo in Lettonia, è stata convocata per le gare in programma nei prossimi giorni a Trollhaettan in Svezia. Presto accoglieremo il Presidente FISI Flavio Roda per l’ufficializzazione del nostro Centro Federale, che diventerà il centro più a sud dell’Appennino, un traguardo storico”, conclude il sindaco.