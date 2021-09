Premio “Eccellenze di Casa Nostra” 2021 a Termoli

TERMOLI – Lunedì 27 Settembre dalle ore 15,30 alle 19,30 nella sala del consiglio del comune di Termoli, i giornalisti Elena Costa e Pino Costa presentano l’annuale premio “Eccellenze di Casa Nostra”, manifestazione che si fregia dell’alto patrocinio della Regione Molise, del comune di Termoli e delle delle Associazioni culturali Sandro Pertini e A.E.A.

I vincitori riceveranno una pergamena firmata dal sindaco Francesco Roberti, dal Presidente del Consiglio Annibale Ciarniello, l’assessore alle attività produttive Giuseppe Mottola e dall’ente organizzatore Italia è…, Associazione culturale ed editoriale. Significativa la frase, all’interno del riconoscimento, che recita così: “L’eccellenza è il giusto riconoscimento a chi fiducioso opera nel proprio settore con abnegazione ed entusiasmo, superando quotidianamente gli ostacoli e guardando al futuro con ottimismo. L’eccellenza è il segno di una autentica leadership di qualità guadagnata sul campo lavorando per il prossimo.

La scelta dei vincitori nella sua complessità avviene in modo semplice. Le aziende, vengono selezionate non per il fatturato milionario, ma per il ruolo che ricoprono nella filiera produttiva e sociale, e soprattutto per il prodotto finale. Sono tante le attività che annualmente vengono premiate. Uomini e donne che lavorano con passione e amore, per mantenere in piedi le loro aziende (considerando anche questo difficile periodo) ma anche con abnegazione e spirito di sacrificio, per garantire posto di lavoro e stipendio ai collaboratori e alle loro famiglie.

I vincitori dell’edizione 2021 sono: Lupacchioli dal 1840, caffè Monforte, Fondazione Il cammino del profumo, Tesori del Matese, caseificio Morsi & Sorsi, L’essenza della Natura, Roberti Salumi dal 1925, oleificio Staniscia & Zara, Il forno di Celestino dal 1964, Alfieri Tarallificio dal 1927, Massimo D’Aloisio, Fattoria Di Vaira, pasticceria Zara, Salumi Santucci, Di Vito Az. Agricola, caseificio La Roccolana, Casa Priolo, Cuore Verde cereali, Casale Madonna Grande, Frentana cereali, Serramenti Italia, Tortella, Parente “Tasty Italian Food”, moto Greco.

Uomini e donne che con le loro aziende continuano con professionalità, in questi anni di pandemia, a lavorare con serietà per salvaguardare la qualità dei servizi e dei prodotti. Particolare attenzione è stata rivolta anche alle neo aziende fondate in questo periodo, allo spirito imprenditoriale e al coraggio di intraprendere, avviare ed estendere le attività commerciali e produttive.

Un Premio Speciale sarà conferito all’architetto Antonio De Felice autore di molte opere architettoniche di particolare pregio, al dr Angelo Sollazzo già senatore della Repubblica e attuale presidente Nazionale del CIM, al magistrato dottor Camillo Romandini, consigliere presso la corte d’appello di Roma e alla dott.ssa Wally Bonvicini, per l’attività di assistenza ai cittadini vessati da banche e agenzia di riscossione.

Tra gli ospiti personaggi del mondo Eno-gastronomico, Agro-alimentare, giornalisti e politici. Nel corso dell’evento, alcuni “premianti” saranno omaggiati con delle opere donate dal critico d’arte internazionale Leo Strozzieri e con alcuni prodotti delle aziende vincitrici.