Premio Ussi Molise 2023 e convegno su turismo sportivo a Agnone

AGNONE – Il Molise al centro del dibattito sull’informazione sportiva nazionale. Agnone ospiterà un doppio appuntamento, organizzato dall’Unione stampa sportiva del Molise, con all’interno lo svolgimento del Consiglio nazionale Ussi e della Conferenza dei presidenti delle regioni. Sarà l’occasione per fare il punto sullo stato di salute del settore e sulle prospettive future. Ad aprire la carrellata degli eventi, mercoledì pomeriggio, dalle ore 16, al teatro Italo-Argentino il convegno sul tema ‘Turismo sportivo ed economia di prossimità: l’informazione a supporto delle aree interne’, con la presenza del numero uno dell’Ussi nazionale, Gianfranco Coppola, il presidente di Assostampa Molise Giuseppe Di Pietro, l’arbitro impegnato da anni nel massimo campionato di calcio nazionale, la serie A, Luca Massimi e il pallavolista dalla lunga carriera in serie A Stefano Patriarca.

Seguirà la consegna dei premi a sportivi molisani che si sono distinti nell’ultimo anno e la consegna di due riconoscimenti inseriti nella sezione ‘Sport e volontariato’, curata in collaborazione col CSV Molise.

Il giorno successivo, giovedì 8 giugno, si terrà il Consiglio nazionale Ussi, nonché la conferenza dei presidenti dei gruppi regionali dell’associazione.

«Sarà un grande evento che ci darà modo di accendere un focus sui temi dell’informazione in un momento delicato per il settore, ma anche sulle storie di atleti e sportivi molisani che, partendo da quelle aree interne spesso poco considerate, sono riusciti a mettere a frutto competenza e talento. Siamo felici di ospitare il presidente nazionale Coppola, da sempre vicino alle iniziative dei gruppi territoriali e di mostrare a esimi colleghi le bellezze del nostro territorio. Ringrazio i sostenitori che hanno inteso con gentilezza e disponibilità fornire un supporto all’organizzazione e, in particolare, il presidente Giuseppe Di Pietro, portavoce anche in questo caso delle istanze della nostra categoria», la sintesi della presidente di Ussi Molise Valentina Ciarlante.

L’Ussi premierà l’allenatore di futsal Fausto Scarpitti reduce dal successo in Coppa Italia e dal secondo posto in Coppa della Divisione con Real San Giuseppe, Letizia Di Lisa, argento agli Assoluti 2022 di atletica leggera nei 5mila metri, gli Spike Devils Campobasso, team di volley che ha ottenuto la promozione in serie B e un duplice quarto posto nelle ultime stagioni, la Federazione italiana bocce del Molise, per la promozione di un evento nazionale che ha condotto in Molise centinaia di atleti, l’Avis Santa Croce di Magliano e l’associazione Il Valore di Rotello per le numerose iniziative di rilievo a carattere sociale e sportivo promosse sul territorio e La Molisana Magnolia Basket Campobasso, per aver conquistato uno storico scudetto under 17.

La due giorni è stata patrocinata da Coni Molise, Assostampa, Centro servizio per il Volontariato del Molise, Ufficio scolastico regionale, Comune di Agnone e Fonderia Marinelli, mentre il convegno è stato inserito nel programma che Sport e Salute dedica alla prevenzione.

A supportare l’iniziativa, invece, Costruzioni Generali, FIGC Molise, Hdi Assicurazione, Onoranze funebri D’Agostino, La Molisana, Campi Valerio, Avis Molise, Tedeschi Costruzioni, Gam Consulting, Neuromed, Caseificio Di Nucci, Labbate Mazziotta, Ottica Gloria, Caseificio Pallotta, Estetica Criseide, Mediolanum, International Motors, Artigianato Artistico D’Aloise.

L’evento di mercoledì 7 giugno assegnerà quattro crediti formativi agli iscritti all’Ordine dei giornalisti.