Presentazione Finali nazionali femminili under 14 a Campobasso

CAMPOBASSO – Campobasso è permeata con forza, in queste ore, dall’universo pallavolistico nazionale per il Trofeo delle Regioni 2023, ma le promesse dell’universo sotto rete continueranno ad appassionare gli sportivi del territorio perché, dopo l’AeQuilibrium Cup, in città da lunedì si tornerà a parlare di pallavolo a tutto tondo e, nella circostanza, delle finali nazionali under 14 femminili che assegneranno lo scudetto di categoria.

Il torneo – previsto in un primo momento a maggio a Cesena nel pieno del periodo dell’alluvione che ha martoriato la Romagna – è stato poi assegnato dalla Fipav nazionale ma al Molise, ma un piccolo grande segno di continuità con la kermesse ci sarà giovedì pomeriggio (29 giugno) quando, dalle 16, presso l’aula ‘Fermi’ dell’Unimol è in programma la conferenza stampa di presentazione dell’evento alla presenza del vicepresidente federale Adriano Bilato, del presidente del comitato regionale dell’Emilia Romagna Silvano Brusori, di quello del comitato territoriale Romagna 1 Franco Manuzzi, del presidente della Fipav Molise Gennaro Niro e del delegato allo sport per Unimol, il professor Germano Guerra.

Saranno 28 le squadre al via dell’evento che partirà lunedì 3 luglio per terminare sabato 8 con le finali che saranno disputate al PalaUnimol. Quattro gli altri campi coinvolti: il Montini, il PalaVazzieri, Villa De Capoa e Vinchiaturo. Per il Molise sarà impegnata la Nuova Pallavolo Campobasso.