Prestigioso traguardo a Salsomaggiore per le ragazze dell’istituto comprensivo Pallotta di Bojano

BOJANO – Prestigioso traguardo raggiunto dalle ragazze del Molise nel suggestivo palcoscenico del Palasport di Salsomaggiore Terme che ha ospitato le finali nazionali delle manifestazioni, riservate alle scuole secondarie di I grado, “Ragazze in gioco” e “Tutti in Goal” rientranti nel macro-progetto “Valori in Rete”, ideato ed organizzato dal Settore Giovanile e Scolastico della Figc in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione e del Merito.

38 istituti di tutta Italia e un totale di 380 studenti e 76 insegnanti accompagnatori: questi i numeri dell’evento al quale hanno preso parte le ragazze dell’Istituto Comprensivo Amatuzio Pallotta di Bojano (Cb9 che, sul rettangolo di gioco, hanno dato vita a sfide avvincenti che le hanno permesso di giungere fino alla semifinale.

Il Settore Giovanile e Scolastico della Figc Molise, guidato dal Coordinatore Federale Gianfranco Piano, esprime enorme soddisfazione per il traguardo raggiunto con la consapevolezza che tali risultati sono frutto del lavoro di squadra che è iniziato da mesi e che, con il coordinamento della delegata all’Attività Scolastica regionale professoressa Teresita Felaco, ha permesso di coinvolgere, in maniera capillare, tutti gli istituti scolastici del territorio regionale.

Motivo di orgoglio è stato anche il riconoscimento ottenuto da una calciatrice molisana: sono state sventolate due ‘green card’ in tutta la manifestazione e tra queste c’è da segnalare il bel gesto di Arianna Di Rienzo che, nel corso di una partita, ha fatto notare all’arbitro che il gol realizzato dalla sua squadra era da annullare, perché il pallone era precedentemente uscito dalla linea laterale. E quelli verdi sono stati gli unici cartellini mostrati in tutto il torneo: zero ammonizioni e zero espulsioni, a sottolineare come il fair play sia stato il filo conduttore di tutta la manifestazione.