Protocollo tra la Regione Molise e i comuni della riviera per la messa in sicurezza delle spiagge libere

TERMOLI – Firmato stamane il protocollo tra la Regione Molise e i comuni della riviera per la messa in sicurezza, secondo le disposizioni in materia di Covid, delle spiagge libere. Alla stipula dell’intesa erano presenti il governatore Donato Toma e l’assessore regionale Vincenzo Cotugno.

Stanziato un contributo di 150mila euro per Termoli, Campomarino, Petacciaro e Montenero di Bisaccia, al fine di rendere a norma un lungo tratto di costa molisana, attraverso segnaletiche, steward e percorsi dedicati che possano far sentire al sicuro i bagnanti che sceglieranno la riviera molisana per trascorrere le loro vacanze.