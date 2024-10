PIETRABBONDANTE – La quarta edizione del raduno di auto d’epoca “150 miglia nel Sannio storico” arriverà in Molise nel weekend del 4 – 6 Ottobre 2024. La manifestazione – organizzata dal “Club Ruote Storiche di Benevento” (presieduto da Michele Benvenuto) insieme al “Legendary Classe Club” di Bracciano (presieduto da Carmine Fallarino) e dal “Club Amici della Stella” di Caserta (presieduto da Carmine Dello Stritto) – vedrà la presenza in terra molisana di 40 equipaggi provenienti da diverse parti d’Italia (Veneto, Puglia, Lazio, Campania etc.). Come ogni anno, la kermesse di auto vintage si caratterizzerà per unire all’aspetto ludico – sportivo, rappresentato dalla classe delle vetture storiche, anche quello turistico-culturale; non a caso, lungo le 150 miglia del raduno, sono state appositamente selezionate delle tappe per andare alla (ri)scoprta delle radici storiche-artistiche sannite e molisane.

“Del resto – come precisa il presidente Michele Benvenuto – durante la tre giorni di eventi, i partecipanti al raduno non solo avranno l’opportunità di mostrare le loro autovetture d’epoca al pubblico e agli appassionati delle quattroruote vintage ma anche di effettuare visite guidate sia in provincia di Benevento (sede storica del Sannio Osco, Romano e Longobardo) che nel cuore del Sannio storico, ovvero nella provincia di Isernia. Dunque – prosegue Benvenuto – il 4 Ottobre si partirà da Benevento per poi procedere verso Pietrelcina con un primo sopralluogo sui luoghi cari a San Pio. Sabato 5, invece, ci si sposterà verso il Molise, a Pietrabbondante per la precisione, cittadina nota per le importanti emergenze storico – monumentali sannite (tra le quali il “Santuario Italico”, unico esempio al mondo di teatro con gli schienali anatomici)”.

Nel pomeriggio si farà tappa “sia a Vastogirardi che a Capracotta (rinomata località sciistica e vero e proprio giardino a cielo aperto grazie alla sua variegata flora appenninica) ed, infine, in serata, si proseguirà alla volta di Agnone. E proprio ad Agnone, domenica 6 Ottobre, le vetture resteranno in mostra statica in piazza Unità d’Italia con un programma cerimoniale al quale presenzieranno anche le Autorità cittadine. Poi, in giornata, è prevista una visita alla pontificia fonderia di campane “Marinelli” ed una passeggiata per il centro storico dell’amena cittadina molisana con successivo pranzo conviviale e consegna delle targhe ricordo”.

Questo per quanto concerne il programma del raduno; inoltre, gli organizzatori fanno altresì sapere che per la prima volta in assoluto, all’edizione 2024 dell’evento: “150 Miglia nel Sannio Storico” saranno presenti vetture dall’alto pregio motoristico e rari esemplari d’epoca da collezione.