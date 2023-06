Raccolte fondi nel Terzo Settore, webinar del CSV Molise il 27 giugno

Seminario sulle possibilità fornite dalla piattaforma digitale CoolBeez, acquistando in rete qualsivoglia prodotto si possono sostenere le associazioni di volontariato

Scegliere di acquistare online ora può significare dare un sostegno alle associazioni di volontariato. L’esperienza è possibile grazie a CoolBeez (https://coolbeez.com/it/social/nonprofit), piattaforma digitale nata per aiutare le organizzazioni non profit a perseguire i loro obiettivi di natura sociale e quindi a finanziarsi tramite le donazioni.

Il modo è semplice: si compra nei negozi online e si sceglie una specifica pagina di una raccolta fondi (link a https://coolbeez.com/it) che è inserita in una rosa di iniziative presenti sul sito della piattaforma. Ogni operazione genera un cashback pari al 5% in media dell’acquisto e questo viene indirizzato direttamente all’associazione per sostenere l’iniziativa indicata proprio dall’acquirente.

I dettagli di questa nuova possibilità di raccolta fondi, metodo già attivo in Italia, Germania, Regno Unito, Stati Uniti e Canada, sarà al centro del webinar in programma martedì 27 giugno dalle ore 16.30

A promuoverlo è il CSV Molise che, come sempre ed in maniera gratuita, ha raccolto l’invito di CoolBeez, piattaforma che peraltro ha già collaborato con altri Centri di servizio italiani e che al momento conta più di 150 associazioni impegnate nel fundraising, in particolare nei settori educazione, infanzia, programmi sociali e animalismo.

«L’iniziativa è stata apprezzata dalle associazioni aderenti – spiegano da CoolBeez – poiché la piattaforma consente di intercettare i donatori là dove sono ‘naturalmente’, mentre fanno acquisti, senza chiedere loro di donare o pagare di più per quanto acquistato. Sono i negozi online che riconoscono a Coolbeez delle commissioni che la stessa organizzzazione inoltra alle associazioni con la modalità di un bonifico bancario a fine mese».

L’incontro del 27 giugno prevede la presentazione della piattaforma e del programma di raccolta fondi, una simulazione di registrazione dell’associazione e la creazione della pagina web in cinque passaggi, un esempio di acquisto con relativa donazione e creazione dell’eventuale Wish List da parte dell’associazione. L’incontro sarà chiuso da un dibattito in cui i volontari potranno porre domande ed approfondire gli effetti di questo strumento.

Per iscriversi: https://forms.gle/ocb7VsHZcwMwv3FBA