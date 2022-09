Raduno per la Juniores del Vastogirardi a Campobasso dal 7 settembre

CAMPOBASSO – Sta per iniziare una nuova avventura per la Juniores del Vastogirardi. Mercoledì 7 settembre alle ore 15 presso l’antistadio Acli in contrada Selvapiana a Campobasso si parte con un primo raduno aperto a tutti i ragazzi del Molise che hanno voglia di fare calcio.

Sotto la guida di mister Giovanni Piccirilli, con la preparazione atletica di Stefano Gammieri e del massaggiatore Antonio Gherardo, per i ragazzi interessati a sposare la filosofia della società, a mettersi in gioco e alla prova in una competizione importante le porte sono e saranno sempre aperte.

Per poter partecipare bisognerà prenotarsi e confermare la presenza entrò martedì 6 settembre alle ore 19, tramite mail all’indirizzo asdvastogirardicalcio@gmail.com indicando nome e cognome del partecipante e riferimenti anagrafici, oppure chiamando i numeri 338 8858993 – 3472831815.

Le annate interessate riguardano i nati del 2004-2005-2006.