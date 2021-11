Ragusa – La Molisana Magnolia, la presentazione della partita

Il tecnico Mimmo Sabatelli: «Difesa determinante per provare a limitare le loro bocche da fuoco e trarre energia»

CAMPOBASSO – Un altro ‘tappone’ nel tour de force di questa fase centrale del girone d’andata per i #fioridacciaio. Sul parquet ormai particolarmente conosciuto del PalaMinardi di Ragusa (tra precampionato e regular season questa è la sesta recita delle rossoblù in un simile contesto), La Molisana Magnolia Campobasso – partita già nel primo mattino della vigilia – è pronta a confrontarsi con il quintetto ibleo per proseguire nel suo percorso di crescita, il cui momento di rilievo (sottolineato anche dall’approfondimento della Gazzetta dello Sport) è stato quello dell’exploit di domenica scorsa contro la Reyer Venezia, campione d’Italia in carica.

ANTAGONISTA DI RILIEVO – Le isolane, al pari dell’imbattuta capolista Schio, sono il team più in forma della massima serie come testimoniato anche dall’exploit di domenica scorsa in casa della Virtus Bologna.

«Sono un team particolarmente profondo – spiega il coach delle magnolie Mimmo Sabatelli – che potrà lottare sino in fondo, al pari delle altre corazzate, per centrare lo scudetto. Vengono da un exploit di rilievo a Bologna e, da parte nostra, c’è la consapevolezza che sarà necessaria una prova di assoluto rilievo, quasi un altro miracolo, per cercare di portare a casa un altro referto rosa importante».

GRUPPO IN FORMA – L’avvicinamento al match – per le magnolie – è stato nel complesso proficuo. «Il gruppo sta bene – aggiunge il trainer rossoblù – così come nella fase d’avvicinamento al match con Venezia. Ovviamente, il successo con le lagunari ci ha dato ulteriori stimoli e dato più brio alle nostre sedute. Il gruppo non ha affatto abbassato la guardia, ma si è anzi allenato intensamente per preparare al meglio questo match, pur sapendo che di fronte avremo un team particolarmente profondo cui cercheremo di creare delle problematiche».

DIECI TITOLARI – In effetti, l’allenatore delle isolane Gianni Recupido può contare su di un roster d’assoluta qualità con un primo quintetto di spessore ed almeno cinque ulteriori rotazioni in grado di poter essere parte integrante nelle big della massima serie tricolore con, tra l’altro, anche – sul versante delle giocatrici straniere – l’opzione della scelta tra i quattro elementi a disposizione con conseguente turnover.

«Qualità e numeri alla mano, hanno percentuali importanti tra le esterne e, al tempo stesso, tanta sostanza tra le lunghe».

Nello specifico, intorno alla play dell’Italbasket Nicole Romeo, il centrocampo può contare sulle altre azzurre Mariella Santucci e Marzia Tagliamento, nonché il capitano Chiara Consolini (protagonista alle ultime Olimpiadi di Tokyo con l’Italbasket 3×3), Martina Kacerik (data in ripresa) e la statunitense Asia Taylor. Sotto le plance, intorno alla pivot Hebard (uscita anzitempo dalla sfida di domenica scorsa a Bologna), sott’osservazione ci sono pure la finlandese (prima scelta Wnba e possibile rising star della pallacanestro europea) Kuier, lo slovacca Rucizkova e Samantha Ostarello.

INCROCIO DI EX – Quest’ultima lunga statunitense (ma di passaporto italiano) da ex di giornata vivrà delle sensazioni particolari. Comuni, peraltro, anche nel roster rossoblù per l’ala Giuditta Nicolodi che ben conosce l’ambiente isolano, avendo frequentato l’ambiente del PalaMinardi nelle ultime due stagioni.

ASPETTO TATTICO – Da parte sua, il coach delle rossoblù Mimmo Sabatelli ha ben chiare le priorità da portare avanti per le sue in vista della contesa.

«Senz’altro la priorità sarà limitare le loro bocche da fuoco Romeo e Tagliamento che, se riescono ad essere in serata, sono giocatrici in grado di dar vita a score incredibili. Molto, poi, dipenderà dalla scelta fatta sul fronte delle straniere. Con certezza, sarà una gara non semplice. Servirà una difesa di spessore da tramutare in energia positive per l’attacco. Senz’altro ulteriore difficoltà sarà quella di essere nel loro impianto, una struttura con un pubblico molto caldo con tante persone che amano il basket. Di fatto, saranno molteplici le sfaccettature da considerare e le vette da riuscire a scalare».

STREAMING E FISCHIETTI – La gara andrà in onda in esclusiva diretta streaming (e pay) sulla piattaforma web Lbftv e prenderà il via con palla a due alle ore 15 (start anticipato per consentire alle magnolie di poter rientrare anticipatamente e ritornare in Molise già nella notte di lunedì). A dirigere le operazioni la terna composta dal trevigiano Gabriele Gagno, dalla ravennata Maria Giulia Forni e dal fanese Luca Bartolini.

CADETTERIA FERMATA – L’ultima domenica di novembre avrebbe dovuto essere una giornata intensa per il club rossoblù con il contemporaneo impegno della formazione junior di serie B in casa della Virtus Aprilia. La gara, però, è stata rinviata a data da stabilirsi (comunque prima del weekend del 17 e 18 dicembre) a causa della positività al Covid-19 di una giocatrice pontina, che ha finito per mettere in quarantena, come da disposizioni dell’autorità sanitaria locale, tutto il gruppo squadra del team laziale.