Regionali, Tajani (Forza Italia): “Siamo tutti chiamati a raggiungere l’obiettivo di vincere in Molise”

ROMA – “Faremo un documento su cose concrete, parleremo anche di intelligenza artificiale e di tutte le cose che fanno parte del nostro progetto politico: quindi tasse, burocrazia, infrastrutture. Sarà un documento di contenuti, abbiamo parlato soprattutto di contenuti, il sentimento è di grande unità, di voglia di lavorare assieme. Può esserci, certo, qualche differenza di idee, ma in questo momento siamo tutti chiamati a raggiungere l’obiettivo di vincere in Molise. Poi dobbiamo prepararci per le amministrative e per le europee. Poi il Consiglio nazionale, il congresso. Ci aspetta una stagione di grande mobilitazione, incominciamo da sabato e domenica con il tesseramento, poi a inizio settembre a Gaeta la manifestazione del movimento giovanile; a fine settembre tre giorni a Pestum di mobilitazione nazionale con la giornata del 29 che è l’anniversario del presidente di Berlusconi. Quindi sarà non casualmente una giornata di straordinaria presenza da Paestum per salutare il nostro leader”.

Lo ha detto il coordinatore di Forza Italia, Antonio Tajani, parlando con i giornalisti a margine dell’assemblea dei gruppi alla Camera.