Lunedì 6 dicembre nell’ambito dell’evento “PNRR e opportunità per il Molise” il Gruppo Valerio presenta il nuovo progetto industriale a Pettoranello

PETTORANELLO – Dalla raccolta, allo smaltimento fino alla realizzazione di capi di abbigliamento. In Molise nasce Res – Recupero Etico Sostenibile. Il nuovo progetto industriale sarà presentato il 6 dicembre alle 16, nell’ex Ittierre, a Pettoranello, in provincia di Isernia, dagli imprenditori Antonio Lucio Valerio e Antonio Alessandro Valerio, a capo dal 1989 di Smaltimenti Sud, azienda molisana specializzata nella raccolta, trasporto, valorizzazione e smaltimento di rifiuti urbani.

Partendo appunto dalla raccolta, lo smaltimento ed il riciclo dei materiali, la famiglia Valerio ha lanciato una nuova impresa di filiera integrata, prevedendo la gestione dell’intero processo produttivo che dai rifiuti porti alla realizzazione di vestiti. Iniziativa, questa, che risponde saldamente ai principi e agli obiettivi fissati dalla Missione 2 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, riguardante la rivoluzione verde e la transizione ecologica.

Il progetto si basa su due grandi pilastri: la ricerca e lo sviluppo. Per questo sono stati acquistati il Centro di Ricerca nell’area di Pozzilli, ex Mossi & Ghisolfi, e il polo industriale tessile della ex Ittierre di Pettoranello di Molise. In particolare, l’azienda ha attivato, in collaborazione con l’Università del Molise, un think thank all’interno del Centro di Ricerca di Pozzilli, con l’obiettivo di avviare progetti di R&S finalizzati al recupero delle materie, al supporto delle imprese nella re-ingegnerizzazione dei processi e alla riduzione dell’impronta ecologica.

Il polo industriale della ex Ittierre di Pettoranello di Molise, è invece destinato alla fase di produzione dei capi d’abbigliamento ecosostenibili. La riqualifica dello stabilimento permette di non disperdere le competenze e le professionalità ancora diffuse sul territorio, di riqualificare e fornire nuove prospettive, anche in termini occupazionali, alla zona comprensoriale, da sempre distretto d’eccellenza nel settore tessile.

All’evento, dal titolo PNRR e opportunità per il Molise: il progetto RES, ricerca e sviluppo per l’economia circolare, dopo i saluti del sindaco di Pettoranello, Marcello Toto, verrà presentato il piano industriale RES dagli imprenditori Antonio Lucio Valerio e Antonio Alessandro Valerio. A seguire, interverranno l’europarlamentare Aldo Patriciello, il senatore Salvatore Margiotta, membro della Commissione Lavori Pubblici, la deputata Rosa Alba Testamento, membro della Commissione Cultura, Scienza e Istruzione, il presidente della Regione Molise, Donato Toma, il sindaco di Isernia, Piero Castrataro, il presidente della Provincia Isernia, Alfredo Ricci e il presidente del Tribunale di Isernia, Vincenzo Di Giacomo. Il confronto sarà moderato dal vicedirettore Tg La7, Andrea Pancani.