Riforma delle Province: al via il confronto con la Regione Abruzzo

CASTEL DI SANGRO – Riformare le Province partendo dai territori, attraverso la revisione delle Leggi regionali di attuazione della Legge Delrio e uno stretto raccordo tra Regioni, Province e Comuni. È questo l’obiettivo dell’incontro in programma oggi, dalle 18, nel Chiostro del Museo Aufidenate di Castel di Sangro.

L’incontro, promosso dal vicepresidente dell’Unione delle Province d’Italia (Upi) Angelo Caruso, presidente della Provincia dell’Aquila, vedrà il confronto tra il presidente di Upi, Pasquale Gandolfi, e il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, sul modello di proposta di legge regionale di riforma delle Province che l’Upi sta presentando a tutte le Regioni.

Ad intervenire sarà inoltre il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi, presidente Abruzzo dell’Associazione nazionale dei Comuni italiani (Anci), a sottolineare la necessità di una strategia comune di tutte le istituzioni per ricostruire quel quadro di sistema istituzionale che è stato reso fragile dalla Legge Delrio.

“A oltre dieci anni dall’entrata in vigore della Legge 56/14 – spiegano Gandolfi e Caruso – il perdurare dell’incertezza normativa sulle Province, non risolta da interventi legislativi nazionali più volte annunciati ma mai realizzati, continua ad avere effetti negativi sui sistemi territoriali. Per questo abbiamo deciso di aprire un confronto con tutte le Regioni su un modello di proposta di legge elaborato da Upi, attraverso cui procedere ad una revisione delle leggi regionali di attuazione della Legge 56/14”.

“Occorre restituire alle Province funzioni chiare – sottolineano i due presidenti – con le risorse necessarie per esercitarle, una governance che assicuri stabilità all’ente e la possibilità di assumere il personale altamente qualificato indispensabile per rafforzare le strutture. Noi crediamo che in questo processo le Regioni abbiano un ruolo fondamentale e la proposta di legge regionale che presentiamo al presidente Marsilio ha l’obiettivo di aprire un tavolo di confronto per definire una strategia comune. Si tratta di individuare gli interventi necessari per valorizzare le Province, restituendo le funzioni oggi regionalizzate che possono essere esercitate al meglio a livello provinciale, per assicurare ai cittadini e alle imprese servizi efficienti, una semplificazione della burocrazia e l’ottimizzazione delle risorse a disposizione”.

All’incontro interverranno inoltre i presidenti delle Province dell’Abruzzo e del Molise: Ottavio de Martinis, presidente della Provincia di Pescara, Camillo D’Angelo, presidente della Provincia di Teramo, Arturo Scopino, vice presidente della Provincia di Chieti, Daniele Saia, presidente Upi Molise e presidente della Provincia di Isernia, Giuseppe Puchetti, presidente della Provincia di Campobasso.

Saranno presenti infine il sottosegretario alla Presidenza della Giunta regionale del Molise, Vincenzo Niro, e il presidente di Anci Molise e sindaco di Macchia Valfortore (Campobasso), Gianfranco Paolucci.