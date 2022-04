Riparte la stagione primaverile del Rugby in Molise

CAMPOBASSO – Nella giornata di domenica riparte la stagione primaverile del Rugby con e senza contatto. Un’iniziativa aperta a tutti e tutte per conoscere uno sport ancora poco diffuso in Molise. Le atlete ed i tecnici del rugby femminile metteranno a disposizione la loro esperienza per dare dimostrazione delle tecniche utilizzate nel rugby e permettere ai partecipanti di cimentarsi, attraverso il gioco, in nella disciplina sportiva.

L’iniziativa è stata ideata dalla Federazione Italiana Rugby che in queste giornate 9 e 10 di aprile intende promuovere in tutte le città d’italia attraverso le sue società federate il gioco del rugby in tutte le sue forme e sfumature, con la precisa intenzione di veicolarne principalmente i valori.

In questa occasione saranno presenti, il presidente dell’ASD Barbarians Respectful Rugby, Giuseppe Valente con l’allenatore Antonio Gaeta, responsabile Sviluppo Rugby ASC, ed insieme alle ragazze della squadra femminile, per proporre questa nuova, dinamica e divertente opportunità di svago, rivolta a tutta la cittadinanza che si svolgerà presso parco della Memoria in Via XXIV maggio a Campobasso a partire dalle 10.00 di Domenica 10 Aprile fino alla chiusura del parco in orario serale.

Quest’attività è adatta per persone di qualsiasi età, abilità e genere, che si divertono attraverso un gioco fatto di passaggi, usando la palla ovale e con uno spirito attivo e competitivo. Uno sport che educa al mantenimento di confini fisici, distanza relazionale e contatto indiretto. Un open day progettato in un ambiente sicuro e professionale pronto a conquistare tutti i partecipanti attraverso la possibilità di apprendere le tattiche del Rugby.

Inoltre sarà presente l’associazione Liberaluna Onlus che sostiene attività di solidarietà rivolte alle donne ed ai minori.

Sarà presente anche una rappresentanza del Rotary club di Campobasso che ha già sostenuto la squadra di rugby femminile includendola come rappresentativa della commissione Glass Ceiling promotrice di eventi a favore della parità di genere.

Il servizio è completamente gratuito e le attività si svolgeranno nel rispetto delle normative anti Covid.