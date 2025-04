Ritorna Cvtà street Fest, dal 30 maggio all’1 giugno a Civitacampomarano

CIVITACAMPOMARANO (CB) – Dieci anni di arte e creatività, musica, tradizione e festa. Dieci anni di impegno culturale e politico sempre contraddistinto dalla visione che la street art possa rigenerare i luoghi e creare nuove comunità. Dieci anni che hanno riscritto la storia del borgo molisano di Civitacampomarano. Dieci anni di Cvtà Street Fest. Dal 30 maggio all’1 giugno a Civitacampomarano Cvtà Street Fest il festival internazionale di street art ideato da Alice Pasquini ambasciatrice della street art italiana nominata nel 2024 Cavaliere dell’Ordine “al Merito della Repubblica Italiana”, celebra i “suoi primi 10 anni”, con una nuova -ricchissima- edizione nel borgo molisano che l’ha visto nascere e svilupparsi fino a essere conosciuto in tutto il mondo come simbolo del “Molise che “resiste”.

In questi dieci anni Cvtà Street Fest-organizzato dall’Associazione Culturale CivitArt grazie alla collaborazione con il Comune di Civitacampomarano- ha coinvolto oltre 50 artisti di fama globale, come David de la Mano, Alex Senna Nespoon, Jan Vormann, Add Fuel, Martin Whatson, Biancoshock, Icks, Uno, Gola Hundun, Dan Witz, Taxis, Hera, solo per citarne alcuni, che hanno realizzato più di 90 opere d’arte, trasformando Civitacampomarano in un museo en plein air libero e gratuito; un luogo entrato di diritto tra le mete della street art internazionale, per l’unicità con cui l’arte contemporanea si integra in modo armonioso con il paesaggio dell’antico paese sannita e con le sue bellezze naturalistiche, richiamando nel paese circa 25 mila presenze all’anno dall’Italia e dall’estero ma anche molti dei suoi stessi cittadini, che vi hanno fatto ritorno per aprire attività commerciali e ricettive, innescando un circolo virtuoso che ha cambiato il destino di questo borgo afflitto da un grande fenomeno di spopolamento.

Tanti gli artisti, tra i nomi più noti dello scenario globale, sempre in giro tra i festival e le capitali della street art mondiale, che anche in quest’edizione accetteranno la sfida di confrontarsi con un luogo non convenzionale, realizzando opere d’arte “contestuale” su mura di pietra, scorci, vecchie porte di case abbandonate, in perfetta connessione con l’ambiente e la sua comunità.

E come sempre insieme all’arte contemporanea a Civitacampomarano arriverà anche un ricchissimo programma di eventi diurni e notturni, tutti gratuiti, a cominciare dalla musica di qualità, con la presenza di un vero e proprio gigante della musica contemporanea: Daddy G, nome d’arte di Grant Marshall membro fondatore dei Massive Attack e uno dei padri del “Bristol sound” che ha lasciato tracce nel mondo della musica per più decenni.

Lo stencil artist belga Jonathan Pauwels aka Jaune; Case MaClaim, padre fondatore della famosissima Ma’Claim Crew tedesca, celebre per i graffiti fotorealistici; Lucy Mclauchlan, poliedrica artista britannica che si muove tra disegno, design e musica; Twoone, l’“Hungry animal” giapponese famoso per la visionarietà con cui fonde musicalità e nuovi media, Oriente e Occidente; Xenz, al secolo Graeme Brusby, artista dalla carriera ultratrentennale, iniziata nella scena dei graffiti nel Regno Unito di fine anni ’80 e proseguita oggi con uno stile sperimentale che attinge a influenze artistiche diverse, avendo lavorato anche gomito a gomito con alcune delle crew di graffitari più longeve e rispettate, come la TCF, e di artisti come Banksy, Inkie e molti altri che vanno ben oltre i confini dell’arte dei graffiti; l’italiano Elfo che proprio come la creatura magica e dissacrante della mitologia medievale conserva l’intuizione virale e il fascino dell’effimero, tra street e land art, paesaggi urbani e virtuali.

Alla crew degli artisti invitati, si unirà in quest’edizione anche Alice Pasquini che dopo molti anni tornerà a dipingere per celebrare questo secondo lustro del festival, ricordando come l’avventura artistica di Cvtà street fest è cominciata: da un semplice invito a fare tappa nel borgo molisano per dipingere i muri del centro storico ormai quasi completamente disabitato.

Artisti e professionisti dell’arte provenienti da tutto il mondo si mescolano e si lasciano adottare dalla realtà locale di un borgo circondato dal verde dei boschi e dalla profondità della Cavatella, caratterizzato dall’imponente mole della fortezza angioina, ma anche dalle case disabitate, dall’assenza di giovani, dalle migrazioni. Gli artisti irrompono con la vitalità dell’energia creativa a rianimare il borgo, portano colori, suoni e storie che rendono il festival un momento di arte relazionale e contestuale, in cui centrali sono la scoperta dell’altro e del patrimonio culturale. Durante il Cvtà street fest non si realizzano solo opere di street art, ma avviene uno scambio di culture che rendono identitarie le creazioni artistiche. Spiega Alice Pasquini.

Tra le attività proposte di quest’anno, prosegue l’esperienza già iniziata nell’ultima edizione del workshop di Urban Photo Hunts con il supporto di Terza Natura, che promuove l’esplorazione creativa degli spazi urbani tramite “cacce fotografiche” e camminate; e con la poetry slam, la competizione “a suon di versi” che vedrà gareggiare tra loro aspiranti poeti che hanno a disposizione solo corpo, voce e pochi minuti, e la cui performance verrà giudicata dal pubblico.

Headquarted della manifestazione, è sempre Casa Cuoco, la dimora storica in cui visse il celebre illuminista italiano Vincenzo Cuoco, situata a due passi dal Castello Angioino e circondata dalle opere del Cvtà Street Fest. Casa Cuoco, grazie a un accordo tra Airbnb, Anci e Ministero dei Beni Culturali è stata ristrutturata e affidata all’associazione CivitArt, per ospitare nei giorni del festival gli artisti arrivati a Civitacampomarano da tutto il mondo: un altro luogo simbolo di un’iniziativa capace di superare i confini nazionali. Cvtà Street Fest, con la direzione artistica di Alice Pasquini, è organizzato dall’Associazione Culturale CivitArt in collaborazione con il Comune di Civitacampomarano.